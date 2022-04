Camille Arfaux à Brunehaut!

Le BB Brunehaut s’active ces derniers temps via son manager Jérémy Dekoninck pour construire une équipe viable en D1. Après la meneuse Vibe Bevernage (Laarne, D1), un second nom est tombé officiellement cette semaine en la personne de Camille Arfaux, une ailière provenant de Neuville-en-Ferrain. La piste d’une intérieure d’1m96 évoluant en D1 belge est envisagée mais on ne dévoilera pas encore son nom puisque le transfert n’est pas acté. Dans le sens inverse, Marie-Alice Legrand, Zoé Comblez, Margaux Thomazé, Amandine Verchain sont sur le départ. En attendant, le BBB terminera en roue libre demain à Ottignies. « La fatigue physique et psychologique commence à peser », indique Lorine Gobert. Côté messieurs, l’ASTE Kain A se déplace ce soir à Loyers pour achever sa préparation en vue des play-off. Derrière, Nivelles et Braine peuvent encore rejoindre Profondeville sur la deuxième marche avec 21 succès donc difficile de prédire qui affrontera qui en demies. Touché à la cheville, OB Van Dam fera l’impasse ce soir, mais jouera quoi qu’il arrive la manche aller des demies. Y.V.