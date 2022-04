Trois podiums mouscronnois aux championnats de Belgique

Au classement des médailles, c’est le club organisateur, le BRABO qui s’impose avec quatre titres, sept médailles d’argent et quatre médailles de bronze, soit quinze au total. Le RDM termine 17e avec une médaille d’or, une d’argent et une de bronze, soit un bilan de trois médailles. Le bilan est positif car les régionaux ont participé à dix finales directes ou A et six finales B.