P2B: Blaton s’est fait peur

Grosse frayeur pour Blaton qui a gagné sur le fil (79-80) dans la salle de Quaregnon ce mardi en alignement. Les joueurs de Thibaud Péridaens n’ont pas connu leur rendement défensif habituel et ont attendu les derniers instants pour arracher un succès précieux en vue de la deuxième place. « On a livré une bonne première mi-temps qui a permis de prendre les devants mais Quaregnon a offert une belle opposition qui confirme qu’il vaut mieux que son classement. On ne retient que la victoire et la fin de match difficile avec un dernier contre réussi, suivi d’un lancer franc raté à deux secondes de la fin, pour empêcher les locaux de bénéficier d’une dernière possession », disait le coach blatonien, conscient qu’il faudra montrer plus d’application samedi contre Boussu. V.C.