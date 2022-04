Mattéo VdK avec les meilleurs, Delbauf l’emporte en Senior Cup

Le week-end débutait avec la course de placement pour les qualifications. Le Kainois a eu six minutes pour effectuer le meilleur chrono. "On était 24 pilotes dans mon groupe. J’ai eu des difficultés à sortir du trafic. Je termine treizième alors que j’avais clairement la vitesse pour être dans les six premiers."

L’adolescent enchaînait avec la première des cinq manches qualificatives. "J’ai réussi à remonter septième quand il y a eu un crash face à moi. La course a dû être arrêtée pour évacuer le conducteur blessé. À la reprise, j’étais dans un groupe où on se battait pour la troisième place. Grâce à une belle manœuvre, je réussis à dépasser deux concurrents et à obtenir cette place."

Dans la deuxième manche, il termine neuvièmeavant une troisième course plus compliquée. "Je prends un mauvais départ avant de subir un petit accrochage qui me renvoie à la dernière place… J’arrive toutefois à remonter 16e mais mon kart est un peu touché. Mais mes temps ne sont pas si loin de ceux des premiers." La quatrième sera dure aussi avec une 15e place. "Je démarre la dernière manche à la 15eplace. Mais bien décidé à grimper pour assurer ma place en finale A. J’ai réussi à bien progresser pour terminer dixième. Dans mes tours, je n’étais qu’à 0,1 seconde des meilleurs. Cela me prouve que ma pointe de vitesse est bonne."

L’essentiel est acquis avec une place dans les 36 meilleurs pour la finale, perturbée par une averse avant le départ. "On a hésité pour les pneumatiques. Au final, on part tous en slick. Sur la piste mouillée, je me débrouille bien. Je passe de la 27e à la 21e position. Malheureusement, je n’arrive pas à enchaîner sur la piste asséchée et retombe 27e. Je suis déçu mais j’ai montré une bonne vitesse. Je pouvais rivaliser avec les 20 meilleurs."

Au général de sa catégorie, le Kainois se classe 24 sur 100. La semaine prochaine, le Kainois prendra part au championnat d’Europe.