Les Tournaisiens ont encore besoin de gagner en expérience

Pour la mineure, le match était important pour le Top 3 face à La Rasante qui démarre fort et mène 0-2 à la mi-temps. Le coaching est sévère mais la motivation repart de plus belle à Tournai, mais c’est de courte durée car La Rasante plante le 0-3. À 15 minutes du terme, le THC réduit le score via Robin Decléty. Tournai pousse et Jean-Sébastien Morel plante un deuxième but, suivi par Célestin Delroisse, tous les deux servis par Arthur Lonez, auteur d’une énorme prestation. Le match s’achève sur un score de 3-3, et grâce à une contre-performance d’adversaires directs, le Top 3 est toujours en ligne de mire.

Une démonstration et un nul

La première équipe dames se rendait à Ixelles samedi. Les huit filles du noyau ont pu compter sur l’aide de Julie de l’équipe B et Léa des U16. Dès le début, les Tournaisiennes sont devant. Le premier goal est d’Isalie Deschietere et le second de Flavie Landrieu. Après la pause, Isalie faisait 3-0, puis 4-0. Léa Delzenne se chargeait du numéro cinq. Le 6-0 était pour Flavie, à nouveau placée au second poteau. Un PC permettait à l’adversaire de sauver l’honneur mais Eleni Coussement clôturait à 7-1 sur PC!

L’équipe B a réalisé un super match contre le Daring, quatrième au classement. Les filles de Mélanie Guévart se sont battues comme des lionnes sans pour autant se précipiter tête baissée. Elles ont montré un beau jeu collectif de passes et étaient bien en place défensivement, aidées par la gardienne Zoé Masquelier qui a livré un très bon match. Le TCH ouvrait le score en seconde période grâce à Laura Ponzoni sur action collective. Le Daring égalise sur PC après que Tournai en ait sauvé quatre ou cinq. Même si les Rouge et Blanc ont des occasions, le score de parité n’évoluait plus.