Les Herseautoises accueillent Baudour pour achever le travail

Cette dernière formation sera l’adversaire des Herseautoises qui évolueront à domicile ce samedi à 15h. Un succès et c’est l’assurance d’être titrées. Un nul, ou une défaite, pourrait être fatal si l’Excel venait à s’imposer dès ce vendredi soir face à Wez-Guignies. Et on est quasiment sûr que les filles d’Émilie Vanardois ne se priveront pas, une nouvelle fois, pour mettre la pression sur leurs voisines.

Mais il faudra passer outre un Wez qui a regoûté à la victoire le week-end passé, dominant Havinnes B 2-0. "Un succès qui nous fait plaisir, note Nicolas Descamps dont l’équipe terminera à la huitième place. On avait un effectif au complet avec, en semaine, une grosse implication à l’entraînement. On a assisté à un match plaisant vite marqué par l’exclusion de la gardienne havinnoise qui a touché du coude le ballon hors de son rectangle. On a livré une bonne première période mais de façon assez stérile même si on a inscrit deux buts juste avant le repos. En seconde mi-temps, la combativité visiteuse nous a empêchés d’alourdir le score d’un duel qui a été sifflé par un arbitre souriant, ce qui a apporté une bonne ambiance à la rencontre."

Place à un tout dernier match à Mouscron désormais! "Ce sera une autre affaire, sourit le coach wezien. On sait qu’on va subir mais on vendra chèrement notre peau même s’il nous manquera des titulaires." Quant au bilan de la saison: "Il est excellent même si au niveau comptable, on aurait pu prétendre à mieux. On a gardé une très belle ambiance, on a élevé le niveau de jeu et beaucoup appris. La saison prochaine, on regarde déjà vers le haut. En principe, on ne perdra personne mais au contraire, il y a des chances que l’on attire de bons éléments. Le principal étant de continuer à s’amuser et à s’améliorer tout en y alliant les résultats si possible."

Samedi dernier, si Templeuve a concédé le partage face à Espanola (2-2) et Flobecq a posé des soucis à Hensies, ne perdant que 2-4, la REAL a dominé le Pays Vert B en derby. "Gribi, Pelders, Degrève et Ladrière ont été les artisanes offensives du succès. Match en demi-teinte, concède Stijn Terache. Un derby dans le derby car nombreuses sont les filles qui se connaissent. Je ne vous dis donc pas l’après-match! On a fait montre d’une belle maîtrise, dans la possession de ballon et sur les phases offensives. Il était important de renouer avec la victoire après notre bilan d’un sur neuf. Il nous reste un dernier rendez-vous à Hensies qui ne changera rien à notre quatrième place qui est désormais définitive."

Ce match se passera samedi à 15h, comme le duel entre Espanol et Flobecq et la rencontre entre Havinnes B et Templeuve. Quant à Pays Vert B-Biévène, ça se jouera à 18h.