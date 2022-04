Cazeau entretient le suspense après sa victoire contre Flag. Quatre unités locales au quatrième bout créent la première différence. Flag n’est pas payé de ses efforts et les Templeuvois enfoncent le clou au dixième bout avec quatre nouvelles unités (8-3), mais le relâchement du Cazeau permet à Flag d’atténuer la sévérité de la défaite.

Léaucourt 2 a conservé sa troisième place en disposant de Dottignies 2. Le départ est déjà difficile pour les visiteurs (8-1) qui s’écroulent durant les cinq bouts suivants (11-0). Les Dottigniens sauvent l’honneur en dernière manche. Léaucourt 1 a eu moins de chance à Kain 1 car la domination locale s’exprime durant les deux premières séries (8-2 et 6-2). Le réveil hérinnois sonne en fin de partie mais l’avance acquise permet aux locaux de remporter la victoire finale (0-8).

L’équipe 2 kainoise s’est aussi imposée. Face à Dottignies 1, Kain 2 passe en tête au dixième bout grâce à deux unités (5-2 et 2-6). La dernière manche est indécise, les locaux ne renversant pas la situation (2-2).

En division 2, les verdicts sont tombés. Café français et Escanaffles ne peuvent plus être rejoints et accèdent à la D1. Les Escanafflois remontent momentanément à la première place du classement après leur large succès sur la bourloire de Camargue 2. Le score est sans appel pour les Hérinnois (1-5, 1-8 et 1-6). Les Amis de la boule d’Hérinnes 1 jouaient deux fois ce week-end. Les fortunes ont été diverses. Il y a eu d’abord le succès contre les Rouches Bourleux 2 construit durant les deux premières séries (7-4 et 7-2) avant une gestion de la dernière manche par trois derniers points à l’ultime bout (4-5). Il y eut ensuite la défaite surprenante face aux Amis de la Boule de Bailleul. Les visités démarrent fort bien la première série (8-5) avant de dominer sans partage la seconde (6-0). Les Hérinnois sauvent l’honneur en fin de match sans apeurer leurs adversaires (1-3).

Les Amis de la Boule de Bailleul ont fait coup double face à la seconde formation des Amis de la Boule d’Hérinnes. Cinq points locaux au troisième bout créent une première différence. Une pointe bailleuloise ratée offre sept unités aux Hérinnois sur un droit jeu (9-10). Le suspense est intact avant la dernière série mais Bailleul la domine largement pour s’imposer aisément. Les Camarades Bourleux de Bailleul ont failli sur la bourloire pottoise. S’ils ont remporté deux séries sur trois, la seconde a permis aux Pottois d’inscrire 12 points en deux bouts (12-3) et de s’assurer le joli succès final.