La dernière journée pour nos représentants

Dimanche soir, ce sera la quille pour nos cinq représentants en championnat régulier dans les séries flandriennes. Seul Moen poursuivra son chemin dans le tour final pour la montée en P1. Avant cette dernière rencontre de P2B, Moen est assuré de sa troisième place. C’est le fruit d’une très belle saison pour les hommes de Greg Vandenbulcke. Moen n’est jamais descendu en dessous de la sixième position et la qualification pour le tour final est largement méritée. Ce samedi à 18h, c’est un déplacement à Vlamertinge qui attend les Jaune et Noir. Le coach devrait faire souffler des cadres et faire tourner son effectif pour éviter les blessures et les suspensions en vue du tour final qui s’annonce.