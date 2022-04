Aucun risque inutile pour Harchies-Bernissart

Au point, selon le coach, d’être assez mûr pour vivre une saison sereine en cas de montée. "Je pense que nous sommes bien armés car notre objectif était de garder la majorité du noyau et d’y ajouter quelques éléments bien ciblés pour apporter le petit plus qui nous manque. Une partie du recrutement est déjà effectué dans ce sens , poursuit Jean-Charles Fabrel qui a apprécié la qualité du football presté cette saison. Certaines équipes comme Pommerœul ont séduit et les équipes B ont joué un rôle en vue, même si on attendait mieux de Belœil."

Ellezelles va jouer le jeu

En série A, tous les verdicts semblent déjà tombés dans le haut du classement. Seul un improbable scénario pourrait encore priver la Montkainoise de la dernière place au tour final. Béclers, qui devrait gagner dimanche à Rongy, pourrait en effet récupérer deux points si l’Union Tournai-Warcoing déclarait forfait pour la cinquième fois. Il faudrait alors que la Montkainoise s’incline contre Escanaffles pour descendre à la sixième place du classement. Rayon distribution des tickets, on n’oubliera pas non plus que le cas du Pays Blanc B, qui sera privé de monter si son équipe A venait à descendre de P1 en P2, pourrait aussi encore jouer...

En fond de classement, Wez, Taintignies et Ere B sont au coude à coude mais les Étoilés semblent bénéficier du meilleur programme afin d’émerger, même si Ellezelles ne se présentera pas en victime consentante comme l’indique son coach Yves Moreau: "Après le match raté à Bléharies, nous avions un gros sentiment de revanche la semaine passée pour la dernière à domicile contre Néchin. Même si notre adversaire s’alignait sans quelques cadres, il s’agissait d’une très belle équipe mais on a montré qu’on avait plus d’envie pour livrer une prestation aboutie et prendre trois points mérités. Notre souhait est de poursuivre sur notre lancée, aller chercher des points à Ere et finir sur une bonne note même si on se doute que l’équipe de Thomas Vandecasteele pourra bénéficier de renforts de P2 et va tout faire pour se sauver."

Le Pays Blanc B accueille Taintignies alors que Wez se rend à Velaines. On devine que les téléphones vont chauffer dans les trois clubs concernés pour éviter la descente directe vers la P4.