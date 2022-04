Après un tel derby, il n’y a qu’une chose à dire: que le prochain championnat arrive vite!

On l’a eu avec un Tournai accrocheur qui a refusé de laisser partir le voisin qui, en première période, a quand même donné l’impression qu’il était un cran au-dessus mais à 1-3, le CNT a réagi. "On ne pouvait pas laisser filer les Hurlus si facilement", disait Justin Kubat qui voyait ses équipiers Leseney et Sidhoum faire trembler les filets pour atteindre la mi-match à 6-6. "On a vite mené de trois buts et on a cru que ça irait tout seul mais on n’a jamais su décrocher Tournai car on a livré un non-match, disait Valentin Roussel, capitaine hurlu. On n’était pas au niveau qu’on devait être et le CNT en a profité pour montrer qu’il dispose d’une équipe qui a un bel avenir."

Scandaleux péno annulé

Les visités ne lâchaient rien, restant collés aux basques du second classé. À 8-10 venait alors le fait incompréhensible du match: un penalty tiré par Justin Kubat qui filait au fond du but mais le ballon ressortait après avoir heurté le poteau intérieur, celui tenant le filet; tout le monde voyait le but du 9-10, sauf les arbitres qui l’annulaient pour rendre le ballon au RDM! "Ils m’ont dit que s’ils s’étaient trompés, ce n’était pas grave car on n’avait pas encaissé sur l’action d’après. Hallucinant", pestait logiquement le tireur tournaisien.

Mouscron gardait alors – difficilement! – le cap pour un succès 11-13 qui le refait passer en tête. "Mais Malines gagnera face à Anvers samedi pour être titré, se voulait réaliste Valentin Roussel. Il nous reste la Coupe et le huitième face à Courtrai." Le 7 mai, date à laquelle Tournai se rendra à Anvers B.