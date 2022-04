Un dernier espoir de Top 4 pour Frasnes

Une saison déjà réussie

Alors que le déplacement dans la cité du Doudou aurait dû être le dernier de la saison, les Collines se rendront finalement encore au Standard Chaudfontaine ce week-end. Pour rappel, le match avait été remis dans un premier temps car le terrain des Liégeois avait pris l’eau. Un petit différend entre les clubs avait fait craindre que le match soit annulé… Ce ne sera pas le cas! "Je n’aurai pas un effectif complet mais on fera le déplacement. Le Standard reste sur un gros succès face à Saint-Ghislain (64-5). Mais on essaiera de les embêter au maximum. Ce sera aussi l’occasion pour certains en manque de temps de jeu de prouver qu’ils en méritent plus l’an prochain. J’ai confiance en eux."

Les Frasnois auront une ultime occasion de rejoindre le Top 4, l’objectif en début de saison. Mais, même si cela n’arrivait pas, l’entraîneur n’a aucun regret. "Quoi qu’il arrive, ce fut une bonne saison. Ce n’était toujours que notre première complète à un tel niveau. On était là pour apprendre. On a montré de très belles choses durant ce championnat, malgré quelques lourdes défaites."

Après le dernier devoir de l’année, les Rose et Vert pourront tout doucement se tourner vers le prochain exercice. "On aura deux arrêts. Nicolas Miroux prend sa retraite et un autre joueur nous quitte car il retourne en France après avoir fini ses études. Par contre, on devrait récupérer un autre joueur qui vient étudier à Condorcet. Il y aura peut-être encore un arrêt. Mais à peu de chose près, je compterai sur le même groupe."