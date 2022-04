Tournai veut «emmerder Mouscron» qui se sait attendu à l’Orient

Messieurs, que représente un duel Tournai-Mouscron pour les joueurs que vous êtes?

Justin: Un gros match, une forte attente et l’espoir d’une chaude ambiance avec beaucoup de public. On a envie de gagner même si Mouscron est favori. Il est deuxième classé, on n’est que sixième…

Julien: Ça reste un duel spécial qui retrouve de la saveur. À l’aller, c’était moins le cas, Tournai étant alors encore en phase d’apprentissage, le public étant absent à cause du Covid. Ici, il y aura du monde et le CNT a progressé, le montrant en posant des problèmes face aux équipes du Top 5.

Quel souvenir gardez-vous du match aller joué à Mouscron?

Justin: On avait bien tenu Mouscron pendant deux gros quart-temps mais à un moment, on a pris trois buts trop faciles et on a perdu 17-7, un score bien trop sévère ne reflétant notre prestation.

Julien: Il y avait un écart de dix buts mais le résultat était 18-8 (NDLR: un point pour Julien). On avait remporté les quatre périodes en prestant à un bon niveau. Mais on sentait qu’il ne fallait pas laisser Tournai produire son jeu.On sentait déjà qu’il y avait du potentiel mais aussi un peu de mal à supporter la pression.

L’enjeu sportif du retour, il est pour Mouscron qui doit gagner afin de maintenir Malines sous pression, et Tournai peut définitivement l’empêcher de croire au titre… Est-ce possible?

Justin: Tout peut se passer! On jouera libéré alors qu’ils auront la pression du résultat. Les bras pourraient trembler. Ce serait présomptueux d’affirmer qu’on va les battre mais on fera tout pour les emmerder (sic) comme on l’a fait face à Malines qui n’avait gagné que 12-14 chez nous.

Julien: Bien sûr, c’est possible. Contre Anvers et Malines, Tournai a prouvé qu’il pouvait bousculer les meilleures équipes. Le CNT peut s’imposer si on le prend par-dessus la jambe. On doit faire gaffe car Tournai veut nous péter (sic).

Comment voyez-vous ce match retour à jouer en semaine?

Justin: Il sera différent de l’aller car nos jeunes ont progressé. Si on rentre bien dans le match, si nos premiers tirs font mouche, alors on saura rester au contact car on sera en confiance. C’est comme ça qu’on avait battu Courtrai. Le gros souci est l’absence de Jules (NDLR: Keunebrock, exclu pour brutalité samedi dernier à Eeklo) qui est devenu un piquet costaud. Sans une de nos deux pointes, il faudra plus se bouger le cul mais peut-être que ça va nous booster justement à donner plus afin de combler cette absence.

Julien: Ce sera différent car le CNT a mûri même s’il peut toujours prester en dents de scie, être proche de battre Malines mais perdre à Louvain! La suspension de Jules jouera un rôle. De notre côté, on est au complet et ce sera bien nécessaire car, vu notre piscine fermée pour travaux, on sent qu’on est un peu moins bien physiquement, nos entraînements à gauche et à droite étant de moindre qualité.

Avant même de jouer le derby, que dire de la saison vécue par votre équipe?

Justin: Le ressenti est très positif car les jeunes sont au top, vont dans le même sens, ont envie, sont toujours là en semaine malgré les études, bossent dur et se rendent compte que le travail paie. Le négatif, c’est le revers à Louvain et nos deux défaites face à La Louvière, dont celle à l’aller où on n’a pas du tout existé.

Julien: En 19 matches, on a 17 succès, un partage et une défaite. Même si on risque de ne pas être champion, on ne peut pas dire qu’on a fait une saison de merde (sic). On est très déçu de ne pas l’être mais on sera les premiers à féliciter Malines qui aura réussi le pari de devenir champion pour la première fois de son histoire l’année de ses 100 ans.

Et la saison du voisin?

Justin: C’est une surprise de ne pas voir Mouscron champion car il le visait et avait recruté en conséquence. Mais il est tombé sur un Malines qui mérite sa première place en mettant en place depuis plusieurs saisons un groupe costaud avec des gars du coin. Un exemple à suivre!

Julien: Tournai a prouvé que c’est une équipe d’avenir qui peut déjà faire mal à tous ses adversaires. Les progrès réalisés depuis septembre démontrent les qualités des joueurs entraînés par Sam Gomez.

Mouscron et Tournai sont-ils des clubs aux politiques sportives différentes, dans le sens où de l’extérieur, on a l’impression que l’un vise plus à long terme que l’autre?

Justin: Mouscron joue avec de vieux briscards. On n’a pas à critiquer, le CNT l’a fait par le passé. Mais le club a le mérite d’avoir changé de politique, se rendant compte qu’à terme, ce n’est pas tenable. La confiance va aux jeunes qui sont très bons mais à qui on doit laisser le temps. Entre ma génération et celle qui arrive, il y a un trou énorme, preuve que par le passé, on a trop négligé les jeunes du cru qui se sont découragés. On ne veut plus que ça se reproduise. On va ainsi plus loin, intégrant à nos entraînements des U17, voire même déjà les meilleurs U15. Il faut montrer que l’on s’intéresse à eux car ils sont la relève de l’équipe première.

Julien: Nathan Quoirez, Hiliane Zaoui, Maxime Desloovere, Tom Lepoint, Émile Goret sont jeunes! Mais oui, on peut aller plus loin. Le CNT le fait mais ses gamins ne sont pas forcément tous tournaisiens… Le souci de Mouscron est qu’il est pris entre deux chaises. L’une attrait au financier et l’autre au sportif. Les partenaires qui nous soutiennent sur le plan financier, on les convainc en leur promettant de la visibilité, ce qui passe par des résultats à obtenir. Que doit-on faire alors? On compose un noyau qu’on sait très performant en y intégrant petit à petit l’un ou l’autre jeune ou on rajeunit à outrance le groupe au risque de ne pas répondre aux attentes des sponsors? Je sais qu’on dit que Mouscron joue avec des étrangers et des mercenaires. Moi, je donne la raison à cela en sachant bien qu’on ne libère pas assez de place pour les jeunes du cru mais encore une fois, l’ambition est d’aller bien plus loin à ce niveau-là.

Kubat et Donche sont des noms associés à Tournai et à Mouscron; vous voir évoluer un jour chez le voisin, est-ce possible ou hors de question?

Justin: Mais de 7 à 14 ans, j’ai joué au RDM. J’y ai suivi mon père qui y entraînait les jeunes. Je suis revenu au CNT en cadets. En 2019, Mouscron m’a approché et j’étais flatté mais refroidi également par le départ et l’arrêt de purs Mouscronnois, comme Gilles Sory et Samy Labreg. J’allais arriver dans un groupe que je connaissais moins et cela me plaisait moins. D’où ma fidélité à Tournai où le projet proposé par Sam Gomez m’a plu et je ne regrette pas ce choix.

Julien: Mon nom est si indissociable de Mouscron que jamais aucun club ne m’a demandé si je voulais venir chez lui. On me croit incapable de partir du RDM car j’y suis impliqué au-delà de mon rôle de joueur. Mais si un jour, j’en ai marre de cette implication ou si le club venait à être moins compétitif, aucune possibilité de départ n’est à exclure.

Et ce water-polo belge, qui a relancé une équipe nationale, arrivera-t-il un jour à sortir du relatif anonymat dans lequel il se trouve et qu’il ne mérite pas?

Justin: C’est difficile à dire. La renaissance de l’équipe nationale peut y aider même si elle se doit de progresser, ce qui n’est pas simple quand on connaît le contexte amateur dans lequel on joue. On s’entraîne déjà trois fois par semaine en club, plus le match du samedi. La sélection, j’en ai fait partie, ce sont des séances le dimanche, parfois aussi la semaine, des tournois, des stages… Cela demande beaucoup d’implication mais on a une vie professionnelle et une vie de famille. J’ai une petite fille, je bosse comme peintre, le polo est juste une passion, pas un gagne-pain.

Julien: Il y a un potentiel à développer, c’est sûr! Grâce à l’équipe nationale, ça, non, je ne crois pas car on redémarre de loin. Le souci du polo est la fidélisation. Lorsqu’une personne voit un match pour la première fois, elle dit souvent: "Je n’ai pas tout compris mais c’était génial!" Mais souvent, elle ne reviendra pas car on n’est pas assez fort pour attirer les gens en bord de piscine. Il reste un gros travail de communication à faire. Au sein même des clubs qui doivent mieux se structurer. Mon gamin joue au foot à Dottignies. C’est un club provincial mais quelle structure par rapport à la nôtre alors que l’on joue en D1, au plus haut niveau.