Pecq A champion au bout du suspense

L’affiche du dernier match de la saison en P1 voyait les Tournaisiens de Don Bosco recevoir les Pecquois. Premières ex aequo avant cet ultime affrontement, les équipes avaient à cœur de remporter ce match pour s’acquitter du titre de champion synonyme d’une montée en division régionale. Venus en nombre, les visiteurs et favoris pouvaient compter sur un large groupe de supporters : « Un top match, les deux équipes méritent d’être là et jouer ce titre. On a la chance avec le retour de Monzo qui était blessé depuis de longues semaines et il y a le soutien des membres et amis du club qui viennent nous apporter et nous pousser vers la victoire », déclarait le capitaine de l’équipe Pecquoise Laurent Werbrouck.