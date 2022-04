Le GPV Ath lui colle à la peau

Membre assidu de son club, Renaud a reçu une proposition qu’il n’a pu refuser: "Le président Vincent Bigonzi m’a demandé, il y a quelques années, de rejoindre son comité qui se reformait. J’étais jeune mais si ancré dans le club que je ne pouvais qu’accepter. Avec l’aspect sportif, nous avons décidé de remettre l’ambiance familiale au cœur du club", commente le joueur de la Cité des Géants.

«Donner des conseils»

Devenu secrétaire, responsable des interclubs et du matériel, l’Athois ne compte pas ses heures, donnant aussi de son temps auprès des jeunes qu’il entraîne, grâce à la formation que lui a offert le GPV. Éducateur dans la vie active, Renaud a vu l’opportunité de fusionner en quelque sorte sa vie professionnelle et sportive. Chaque mardi, il se retrouve avec deux de ses coéquipiers pour prodiguer des conseils à des débutants qui souhaitent découvrir la discipline. "J’essaie d’être présent à leurs matches pour leur donner quelques instructions et surtout les soutenir, les voir progresser et revenir au club avec le sourire. On voit aussi dans leur regard qu’ils veulent nous faire plaisir en se donnant au maximum."

Penser aussi à déléguer

Cette saison-ci, le jeune C4 a vécu une absence de près de deux mois à la suite d’une déchirure. Cette blessure l’a empêché de poursuivre sa progression. Il aura quand même eu l’opportunité de tirer quelques victoires en P1, synonymes d’une montée d’un classement, ce qui était l’objectif en début d’exercice. Pour la saison prochaine, Renaud espère continuer sur cette lancée autant individuellement que collectivement.

Bien qu’il soit motivé à aider son club au maximum, le jeune responsable, entré récemment dans la vie active, pense à léguer un peu de ses responsabilités à d’autres jeunes intéressés, comme lui, par l’évolution du GPV.