«Une gueule d’un mètre»

On a demandé à l’un et à l’autre de dresser le portrait de leur adversaire. Comment est Julien dans l’eau et en dehors? "Je détestais l’affronter quand Anthony Thues (NDLR: actuel responsable de la section polo du RDM) jouait encore. À deux, ils formaient une sacrée paire de bons nageurs. Julien est le gars qui travaille pour les autres, libère les espaces, n’est jamais personnel mais sait claquer des goals. Sinon, c’est une gueule d’un mètre, mais on s’est toujours bien entendu. C’est un bon ami!"

Qui est Justin Kubat? "Comme joueur, il est comme moi, il ne va pas faire basculer un match à lui tout seul mais c’est un gars qui tire l’équipe vers le haut. Il est polyvalent, sait très bien nager, a un excellent shoot mais l’ignore sûrement un peu trop. Il sait tout faire", répond Julien. Et hors des bassins? "Un mec génial! On a vécu notre jeunesse ensemble à Mouscron. Il n’y a jamais de prise de tête avec Justin, même dans l’eau. Si je dois lui mettre la misère jeudi, je le ferai car on est adversaire mais je sais déjà qu’une fois le derby fini, il viendra me dire: “Là, tu m’as bien eu, enfoiré!” Et l’inverse sera vrai aussi s’il prend le dessus. C’est bon enfant entre nous!" La preuve: "Je serai le premier à lui péter les dents dans l’eau, mais à lui tenir une paille à la buvette pour qu’il boive sa pinte."

Tiens, une pluie de bière!

De bière, il en est aussi parfois question dans l’eau lors de derby à Tournai… "Ce sont des souvenirs gravés, dit Julien. Ce public chaud sur le balcon qui renverse… involontairement des pintes sur le banc adverse." Souvenir également pour Justin: "Le derby en finale de Coupe en 2017! On avait privé Mouscron du doublé-championnat. C’était jouissif!"

Dernier devoir pour le duo: s’il avait l’occasion de mélanger les noyaux du CNT et du RDM, quel sept de base alignerait-il? Justin s’y colle: "Carrez, mon gardien, en titulaire. Je mets trois autres Tournaisiens: Keunebrock en pointe, Hirbek derrière et Leseney en droitier. Le reste, des Hurlus: Zwart en gaucher, Naumchyk pour l’expérience et Donche parce que c’est mon camarade." Au tour de Julien: "Lepoint au goal, Zwart à droite, Quoirez ou Leseney à gauche, j’hésite; Zaoui au piquet, le tout accompagné de Grman et Naumchyk. Kubat à ma place, je me sacrifie parce que c’est un bon pote; oh oui, je sais, c’est un peu trop facile!"