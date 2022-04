P4A: Brunehaut A aura sa finale face à Obigies B

Luingne B dans un rôle d’arbitre

Si Brunehaut A est parvenu à prendre place dans le Top5, il le doit en partie à Luingne B qui a fait le boulot face à Obigies B. Champions, les hommes de David Leclercq pourraient finir la fin de saison en roue libre mais le coach n’est pas de cet avis. " On veut respecter toutes les équipes jusqu’au bout pour ne pas fausser le championnat. De notre côté, on joue donc le jeu jusqu’au bout pour laisser les autres formations lutter entre elles pour le tour final. Et puis, on avait aussi un petit challenge à relever au club en essayant de dépasser notre équipe P2 au nombre de points. Avec 72 unités, on y est arrivé ce week-end ." Bravo à eux pour cette exceptionnelle saison et pour l’éthique sportive qui est préservée.

Estaimbourg B se bat jusqu’au bout

En gagnant méritoirement face à Houtaing, les Estaimbourgeois ont aligné un deuxième succès d’affilée. De quoi redonner le sourire à leur coach Steve Roussel pour qui la saison n’a pas été un long fleuve tranquille. " Ce six sur six fait plaisir car on a vécu une saison compliquée. Ça fait du bien de terminer ainsi et ça donne surtout de l’espoir pour l’avenir. Est-ce qu’on méritait mieux que notre place actuelle? Certainement car le jeu proposé a toujours été agréable. Notre dixième place au classement est assez sévère mais c’est comme ça. Pour gagner, il faut marquer plus de buts de nos adversaires, et on ne l’a pas assez fait suffisamment cette saison. Malgré tout, on va continuer à faire confiance à nos jeunes la saison prochaine. Cette équipe "B" que j’entraîne depuis dix ans a été créée pour les faire progresser, on ne va rien changer de ce côté-là ", conclut le coach estaimbourgeois.

Premier objectif atteint pour les Hurlus qui ont validé leur ticket pour le tour final après leur beau succès face à Templeuve B. Un match agréable à suivre qui a permis aux deux formations d’offrir un beau spectacle aux spectateurs. " C’était un match agréable entre deux équipes qui proposaient du beau jeu. Il faut également souligner le bon arbitrage, ce qui a facilité les choses. Maintenant qu’on est qualifié, on va s’attaquer à un nouveau challenge avec le tour final. L’équipe a bien mûri depuis le début de saison, on est donc prêt à jouer le coup à fond lors de ce tour final qu’on aborde avec beaucoup de motivation ."

Reste un dernier devoir à accomplir à Wodecq dimanche avant de commencer les choses sérieuses. En tout cas, à voir leurs prestations depuis la reprise hivernale, on peut déjà miser une pièce sur cette formation homogène qui aura son mot à dire lors des prolongations.