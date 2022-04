P3A: Le tour final en poche, les Kainois sont soulagés

Les Kainois, qui ont déjà utilisé 37 joueurs différents cette saison, profiteront peut-être même de l’occasion pour lancer des U17 dans la bagarre. " C’est en effet le moment idéal pour donner du temps de jeu à des garçons qui prestent bien dans leur catégorie d’âge mais qui doivent se rendre compte de la différence qui existe avec le jeu adulte. J’ai d’ailleurs eu de la chance cette année de pouvoir compter sur les jeunes mais aussi sur la P4 pour résoudre nos problèmes d’effectif. J’ai même été obligé de me mettre sur la feuille de match à quelques occasions, preuve que tout n’est pas rose. Pour la saison prochaine, on doit d’ailleurs élargir notre noyau avec les jeunes mais aussi avec quelques renforts. Arnaud Boulanger, de Wez, vient d’ailleurs de s’engager avec nous ", poursuit Bis Leleu.

Taintignies veut y croire

En bas de classement, bien malin qui peut deviner quelle équipe accompagnera l’Union Tournai-Warcoing en P4. Grâce à son succès contre Thumaide, Taintignies s’est mis à l’abri en devançant provisoirement Wez et Ere B mais le coach Sandy Lechantre sait que tout se décidera ce week-end, son équipe accueillant le Pays Blanc alors que Wez se rend à Velaines et qu’Ere accueille Ellezelles: " Même si tout peut se passer, j’ai entière confiance en mon groupe qui avait montré lors du match aller qu’il pouvait tenir tête aux Antoiniens. C’était à l’époque mon premier match comme coach de Taintignies et nous avions perdu 3-2 en nous écroulant dans le dernier quart d’heure. Je suis donc persuadé qu’il y a un coup à jouer. "

Reste qu’avec trois équipes sur un point, Taintignies pourrait vite se retrouver à la quinzième place synonyme de descente. " C’est vrai mais si on bascule, on devra surtout s’en vouloir d’avoir pris un point sur six contre nos adversaires directs. En cas d’égalité de points, Wez aurait l’avantage du nombre de victoires et Ere dispose d’une différence de buts favorable. Dans le cas des Étoilés, on sait qu’ils disposent depuis quelques semaines de renforts de P2 mais c’est de bonne guerre puisque le règlement le permet. Et si jamais nous finissons à la quatorzième place, personne ne sait encore si on devra jouer un éventuel barrage. Nous sommes donc dans l’incertitude la plus totale mais je me rassure en sachant que le groupe est déjà bien construit pour la prochaine saison, peu importe dans quelle série nous jouerons ", conclut un Sandy Lechantre qui semble plutôt optimiste malgré les circonstances.