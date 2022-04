P3A: La Squadra doit retrouver son efficacité

D’autant que Xavier Lemmens ne cache pas qu’une montée ne se refuserait pas: " On pense avoir le niveau pour aller en P2 mais c’est aussi le cas de Néchin. Si on ne monte pas, on sait que le niveau sera très solide la saison prochaine en P3, notamment avec l’arrivée de Luingne B qui ne monte pas pour faire de la figuration. De notre côté, on se prépare sérieusement et on pourra annoncer les noms de nos trois premiers transferts d’ici quelques jours (NDLR: l’arrivée d’Alpha Kane, ancien joueur du RMP a déjà été annoncée)."