Le Skill remporte le titre en promotion, avant la Coupe?

En promotion, revers par contre, pour l’équipe deux de l’OTT à Villers (3-1). " On commet trop de fautes pour mériter plus. Seuls, les plus jeunes en voulaient. Ce n’est pas vraiment la fin à laquelle je m’attendais ", regrette Gilles Van Wijmeersch. Toujours dans la même série, magnifique week-end pour le Skill 2, qui s’est qualifié pour la finale de la Coupe du Hainaut et qui a remporté le titre. " Contre Binche vendredi, c’était parfait en défense et en réception et dimanche contre Nivelles, il y avait encore plus d’envie. Et la richesse de mon banc est telle que les gars qui ont peu joué auraient pu être aussi sur le terrain ", se félicite Franky Dor.

En P1, le Skill a terminé sur une bonne note en prenant la mesure de l’ADS (0-3). " J'ai fait tourner. Les plus jeunes présents sur le terrain au 3e set se sont même permis de se motiver avec juste le brin de folie qu’il fallait ", fait remarquer Jean-Charles Kwittek. Le PVTM quant à lui n’a pas été en reste puisqu’il a battu Charleroi. " On fait une fois de plus un 3-2. Avant, on l’aurait perdu. Cette fois, ce sont les jeunes qui ont sauvé le navire. À zéro deux, ils ont montré l’envie pour revenir au score. Et Charleroi a craqué au tie-break ", se réjouit Adrien Vanmoortel. Enfin, le VPC est allé tranquillement s’imposer à Binche (0-3). " Le remplacement de Florian Herbiniat par Valentin Conil a été intéressant ", souligne Sébastien Baudry.

Victor Lefevre était évidemment satisfait des deux victoires remportées ce week-end en promotion par son équipe du Skill. " La première nous propulse en finale de la Coupe du Hainaut et la deuxième nous amène le titre. Vendredi, cela n’a pas été si simple. Binche, qui a tout gagné cette saison en P1, bénéficiait à chaque set des trois points d’avance imposés par le règlement en vertu de la différence de niveau entre les deux équipes. Et en plus, Binche a de bons joueurs. Heureusement que les services de Noé Leclercq leur ont fait mal et que la réception a tenu grâce à une parfaite organisation entre le libero et le reste de l’équipe.

Dimanche contre Nivelles, on est mieux rentrés dans le match. Avec beaucoup plus de hargne et de motivation. Et Nathan Van Liefferinge nous a bien aidés à un moment où on commençait à douter. J’ai même vu David et Noé Leclercq plonger en défense, c’est assez rare pour le signaler, mais ils l’ont fait" , rigolait encore le capitaine tournaisien.