Grosse représentation régionale, notamment des Pôtes ô Malté, au marathon de Namur

Les Potes ô Malté y étaient aussi en nombre sur la distance mythique. Steve Abraham et son frère Jordan qui en étaient à leur première expérience sur les 42,195 km, se sont classés 270e et 271e dans le même chrono: 3.42.43. Atthanassios Sidiropoulos était aussi du voyage, il termine 232e en 3.38.09. Pour leur première sortie sur la distance, Lidia Janssens a terminé en 4.10 et Sébastien Thielmans en 4.04.21. Bruno Opsomer 3:38:07 et Julien Semet 3:59:35. Pour son premier marathon, Alain De Saint Martin est rentré 506e, accompagné par Christophe Wattiez, 507e en 4.10.02.

Les accompagnants: 97. Frédéric Barbee, 3.21.15; Pierre Platteeuw, 3.22.30; 126. Grégory Lebailly, 3.24.30. Pour sa première expérience sur la distance, Laurent Carton termine 553e en 4.15.19.

D’Harveng 5esur le semi

Si Amaury Paquet s’est imposé en 1.08.53 sur le semi, l’ex-Flobecquois, Yves D’Harveng termine 5e en 1.14.37. La première dame, Alex Tondeur, prend la 27e place en 1.20.24. On y trouve encore: 1684. Nicolas Carton, 2.21.59; 1820. Romain Carton, 2.29.29.

Trois coureurs des Amis sportifs Velainois étaient aussi sur le semi. Pascale Verstraeten y a fêté ses 60 ans en bouclant la distance en 2.25.06. Son mari Francis Cuvelier est rentré en 2.10.24. et Bruno Halters en 2.15.45.

Les Pôtes ô Maltés sur la distance: 545. Sylvain Lelion, 1.48.00; 663. Benoît Declève, 1.51.43; 674. Nicolas Delcoigne, 1.52.03; 938. Didier Brevers, 1.58.52; 992. Alain Opsomer, 1.59.48; 1071. David Viaene, 2.01.29; 1.378. Sylvie Durieux, 2.10.51; 1673. Jérémie Devleeshouwer, 2.21.19.