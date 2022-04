Les 21 km de La Goliath ont rassemblé 268 concurrents et a vu la victoire de Pierre-Henri Vanderbecq, âgé de 45 ans, qui a couvert la distance en 1.18.32. Kylian Herpin termine second à 6 secondes. Les 4 premiers terminent en 12 secondes. Sébastien Vanschepdael prend la troisième place en 1.18.41. Renaud Leblanc rentre quatrième en 1.18.44. On trouve ensuite Xavier Decraene, 1.22.50, et le régional Guillaume Ninforge, 6e en 1.23.58.

À la 14eplace, on trouve l’ex-relayeur olympique du 4 x 400 m: Arnaud Ghislain. Il a bouclé les 21,100 km en 1.27.50, terminant 11 secondes devant Vincent Bonnier. Le 15 mai prochain, Arnaud s’alignera sur son premier marathon, celui du Louvre. Il partira plus ou moins sur le tempo de 3h.

Le top 5 féminin est constitué de: Kristel Imbo, classée 33e en 1.35.23; Laura Dumortier, 64e en 1.43.54; Charlotte Lefebvre, 72e en 1.44.45; Naomi Heulle, 73e en 1.45.23; et Alexandrine De Smet, 79e en 1.46.03.

Stijn De Vulder en surclassement

Stijn De Vulder a survolé la course des 10 km de la Victoire où l’on a classé 155 concurrents. Le jeune vétéran s’est envolé dès le départ pour boucler les 10 bornes en 32.52. L’athlète local Macéo Delvaux termine deuxième en 42’55. Paul Rivière termine 3een 44.53. Caroline Opsomer, première dame, prend la 6e place, en 46.02. " À un bon mois des 20 km de Bruxelles, je voulais trouver un semi-marathon. J’habite Grammont, ce n’est donc pas loin d’Ath ."

Raphaël Lelong s’est imposé sur les 5 km de l’Ambiorix couverts en 16.26. Où Madeleine Keymeulen, classée 23e, a bouclé la distance en 23.28. 103 noms figurent au classement.

Ils étaient 41 sur La David, le kilomètre de la jeunesse. Victor Clam s’est imposé en 2.57, devant Victoria François, 3.06.