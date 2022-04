Ce mercredi matin, les Camomilles ont annoncé avoir signé Denis Delaunoit, attaquant de 20 ans en provenance de Rebecq.

"Bien connu dans la région, Denis est un attaquant de pointe puissant et travailleur doté d’un sens aigu du but. Il arrive avec la volonté de devenir une valeur sûre de la D2 amateur, division qu’il connaît bien pour y avoir évolué lors des deux dernières saisons", détaille le club sur son site Internet.

Le joueur, qui a évolué à Anvaing par le passé, se dit ravi de ce transfert: "Je suis tout d’abord très heureux de rejoindre la REAL qui est de ce que l’on m’a dit un chouette club convivial. De plus l’idée de revenir en Wallonie Picarde, dans ma région, me laisse penser que mon intégration au sein du club se fera naturellement. J’ai donc extrêmement hâte que l’exercice 2022-23 commence et je ferais tout pour que celui-ci se passe au mieux!"