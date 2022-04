Tournai: cure de vie… Tamines urgente!

Son avis est interpellant lorsqu’on se dit qu’il reste juste un petit match à disputer. Les changements ont été innombrables durant la saison mais cette phrase illustre ce qu’on a vu sur le terrain avec certains joueurs à niveau se battant vraiment pour l’objectif et d’autres dont on pouvait se demander s’ils savaient qu’il y avait un ticket pour le tour final à valider. On laissera à Jérémy Descarpentries la lessive du linge sale en famille en espérant que les Sang et Or laveront plus blanc que blanc dimanche prochain.

Pas assez tueurs!

Il faudra sacrément élever le niveau de jeu… "Certains pensaient-ils déjà être qualifiés pour le tour final? À certains moments de la saison, on a provoqué la chance. Ici on a subi mais on a l’immense avantage d’encore avoir un joker. Il va falloir se reconcentrer cette semaine! On peut être une des meilleures défenses (NDLR: la deuxième, c’est ce qui explique le classement), occuper une place dans le top 5 mais quand je vois ce qu’on a montré, c’est désolant…"

Quand l’on dit à Kevin Gallo qu’on n’a pas du tout l’impression d’avoir vu des Sang et Or dans la peau de possibles participants aux prolongations, il acquiesce: "Certains n’ont pas conscience qu’il y a quelque chose de bien à faire. On n’a pas joué à onze, on n’a pas joué à quinze et pourtant ce n’est pas faute au coach de taper sur le clou. J’ai l’impression que certains jouent à 80%, je le dis de manière abrupte: c’est chiant! Ça fait des semaines qu’on a l’occasion de se mettre à l’abri mais à chaque fois, on se plante. On doit rester sur un 3 sur 15, vous imaginez? L’autre gros souci est qu’on n’est pas assez tueurs. On a très mal joué les coups qui auraient pu nous permettre de mener au score. Je parle de la seconde période parce qu’avant la pause, Tamines a eu la possession de balle. C’est frustrant! On a la chance de pouvoir se rattraper en un match."

On a du mal à expliquer ce qu’on a pu voir à l’allée des Alouettes… Et Antoine Gianquinto s’y colle: "On enchaîne les matchs nuls car on n’est pas dans une spirale positive. Le problème est mental. C’est toujours plus agréable de s’entraîner lorsque les résultats suivent mais on ne lâche pas!"

Où est le problème?

Jessy Marigard y allait de son analyse qui éclaire à peine notre lanterne: "Je ne sais même pas expliquer où est le problème. Il y a un truc qui ne va pas mais lequel? On n’avait pas la hargne et on ne peut plus compter sur le brin de chance qui est parti. On a encore l’immense bonheur de pouvoir se rattraper à domicile. Si on joue comme ce week-end, c’est mort. On doit l’emporter, ce sera notre cadeau pour tout le travail du staff."