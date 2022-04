Stambruges se rassure, Dottignies sur le fil

Dans la course au podium, Blaton n’a fait qu’une bouchée de Celles où Peter Dedeken n’avait aucune excuse à présenter: "Le score au marquoir dit tout. Nous ne sommes jamais rentrés dans ce match, face à une très bonne équipe. On espère finir en beauté en allant battre Braine samedi prochain avec comme carotte une infime chance de maintien."

De son côté, Thibaud Péridaens saluait la prestation appliquée de son équipe: "C’est notre plus gros succès de la saison. On a su tuer tout suspense avec un 9-25 dans le premier quart-temps, puis en défendant très bien. Avec des duels ce mercredi à Quaregnon, puis samedi à Boussu, on a notre sort entre les mains pour décrocher la deuxième place."

L’Essor se ressaisira-t-il?

Du côté de Templeuve, on sait fort bien que la saison se terminera avec une quatrième place. L’Essor n’a cependant pas réussi à décrocher son dix-huitième succès de la saison à domicile contre Blaregnies à la plus grande peine d’Alex De Witte: "Nous sommes tombés contre une équipe qui en voulait beaucoup plus que nous, qui a fait preuve de percussion et a multiplié les rebonds offensifs. Nous n’avons jamais été en mesure de revenir dans le match mais on espère se ressaisir pour finir la saison en beauté ce samedi à Flénu."

La JS Dottignies n’a pour sa part que la victoire à retenir de son duel contre Saint-Ghislain. Damien Schiavone était presque gêné de commenter le succès remporté ce week-end par ses joueurs: "C’est un petit hold-up car nous n’avons jamais trouvé le bon rythme face à la lanterne rouge qui a mené pendant presque toute la partie. On s’en sort en entrant un panier extérieur dans les derniers instants. Bref, une victoire qui fait plaisir mais au cours de laquelle l’équipe a fait preuve d’un relâchement de fin de saison assez compréhensible."

«On va encore grandir»

On devine que Saint-Ghislain, qui n’alignera plus d’équipe la saison prochaine, retiendra les leçons de ce revers pour essayer gagner ce samedi contre Stambruges, où Arnaud Glorieux retrouvera son ancien club. En attendant, Stambruges a fait le travail en s’imposant contre Flénu. "C’était à l’image du championnat avec de bonnes séquences, des jeunes qui apprennent, une défense qu’il a fallu resserrer et surtout cette difficulté à tuer le match. Il faudra travailler ces points faibles en vue de la saison prochaine. On termine le présent championnat à une sixième place satisfaisante au vu des nombreuses blessures qui ont ralenti la progression du groupe mais je suis certain que l’équipe continuera à grandir la saison prochaine avec Olivier Detrain dont je serai le T2."