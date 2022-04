Les vieux grognards d’Ath sont toujours là

Capi ne croyait pas si bien dire car la boutade a failli se transformer en mauvaise blague quand, à la 60e, Gosselies revenait à 3-2, avec des occasions d’égaliser mais c’était sans compter sur "Super Zimine" dans le goal! Finalement, en fin de partie, Quentin Paternotte retrouvait le chemin des filets pour assurer la victoire des siens.

Mais que ce fut compliqué en deuxième période alors que tout semblait si facile en première! "Ce match avec un tel scénario, ça résume notre saison, commentait après-coup François Dubois. On est à l’aise à 3-0. À la pause, le coach nous pousse à aller en mettre un quatrième pour être tranquille mais on tombe dans la nonchalance, on commet des erreurs individuelles face à une équipe qui ne demandait qu’à en profiter car à la recherche de son maintien. Au final, ça passe sans casse et c’est l’essentiel pour la dernière de la saison à domicile. Et puis, il y a eu du spectacle au moins!"

Mais comment expliquer ces deux mi-temps si différentes? Pas par un manque d’expérience vu la moyenne d’âge au coup d’envoi: 32 ans! "Le coach a misé sur ses vieux roublards, souriait l’arrière gauche athois. On prend de l’âge, peut-être qu’on a du mal à tenir les 90 minutes, blaguait-il encore. Puis, on avait le mariage de Laurent Brock, le coach des gardiens, la veille. Il faut avouer qu’on est rentré aux petites heures…" Mais voilà!

Quant au bilan à poser après cette victoire qui s’est fait attendre, la dernière datant du 19 février à Mons, là où le Pays Vert retournera ce prochain dimanche pour affronter Saint-Symphorien et conclure sa saison: "On peut déjà dire qu’elle n’est pas si mauvaise que cela. Mais elle est frustrante car on était capable de se placer dans la colonne de gauche, voire mieux. Bon, ce sera pour la saison prochaine. Enfin, je l’espère car on est plusieurs à vieillir sérieusement et même si le club continue à nous faire confiance, ce sera sûrement la dernière occasion de faire quelque chose de bien ensemble."

Alors que le baffle dans le vestiaire de son équipe chantait le chasseur de Michel Delpech et voyait passer les oies sauvages, Jimmy Hempte revenait sur sa composition d’équipe. "Quand on a réalisé notre bonne série, c’est plus ou moins ce onze-là que j’alignais à chaque fois. Ces garçons étaient disponibles, j’ai cru bon les aligner de concert avec la jeunesse en réserve pour apporter de la fraîcheur après le repos. Il y a eu du bon… et du moins bon, la faute à une mentalité parfois défaillante par le fait que, malgré l’expérience, on est tombé dans cette suffisance. Que voulez-vous? C’est mon combat depuis deux ans, ici!"