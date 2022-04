Le Vautour n’est pas passé loin de l’exploit

Mais cette courte défaite a donné le sourire aux dirigeants et joueurs vallois, qui se sont rendus compte que s’ils restent bien un peu courts pour revendiquer quelque chose au sein de cette N1, la saison pourrait laisser quelques bons souvenirs aux jeunes du matricule 3001. " Lorsque j’ai appris que nous étions versés en N1, j’ai été assez content, tranche Alexis Desprez, aligné en qualité de troisième joueur ce dimanche. Après mes débuts à Kain, je suis très vite venu progresser à Vaulx. Aujourd’hui, je ressens une grande fierté d’évoluer dans l’élite avec le club où j’ai tout appris. La défaite, je m’en fiche. C’est l’expérience que je retiens." Même s’il s’en doutait, l’étudiant de l’UMons, qui réside à Ath, a pu constater que le tennis à ce niveau se jouait sur d’infimes détails. "J’ai perdu mon simple 6-1 6-3. Dit comme ça, ça paraît très sévère. Mais je menais 3-1, 30-15 dans le deuxième set. Là, j’ai commis une bête erreur et patatras… Face à de tels adversaires, ça ne pardonne pas."

Qu’importe, finalement. Les jeunes alignés et dirigés par Nick Beirnaert, qui a pulvérisé son adversaire lors de la dernière rencontre, ont pris beaucoup de plaisir. Et appris, aussi. Et c’est bien tout ce que leur club leur demande tout au long de cette saison.