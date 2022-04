La Real tient son 1er transfert: Bastien Yondjouen arrive chez les Camomilles

Alors qu’il lui reste un match à jouer (ce dimanche contre La Louvière), la Real commence doucement à préparer le prochain exercice. Après les prolongations de Lucas Sanon et d’Audrey Fuka, le club a annoncé son premier transfert. Il s’agit de Bastien Yondjouen qui arrive de la D3 VFV. Et plus précisément du KFC Rhodienne-De Hoek (NDLR: qui a terminé dernier de la série).