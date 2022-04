Bientôt le soulagement

Ce dernier dimanche, c’est à Gullegem que l’avant-dernier devoir a été effectué. En encaissant trois buts en cinq minutes, le SK s’est fait hara-kiri et le capitaine Marvin Foucart, qui en est à sa septième année de bons et loyaux services à la chaussée de Leuze, la résume: "Tout à une fin, il nous a manqué beaucoup cette saison. J’espérais autre chose après avoir connu cinq ans fantastiques et cela, je ne l’oublierai jamais. Je suis partant pour le projet Vlaamse Ardennen."