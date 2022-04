Très solide prestation défensive

Les deux semaines d’interruption et le déplacement à Chaudfontaine n’ont pas altéré les performances kainoises puisque l’ASTEK a poursuivi sa belle série au terme d’une prestation sérieuse où le coach Joffrey Pouillard a apprécié le rythme imposé par ses joueurs dès le premier quart : « On a très bien géré cette avance et seule la blessure d’Obrian Van Dam dans le troisième quart a causé des soucis. On a fait entrer Olivier Delattre à la distribution puisqu’Émile Salmon, aussi blessé, était absent samedi mais tout s’est bien passé. En prenant moins de 50 points, on reste dans nos principes et on peut simplement regretter d’avoir gaspillé en fin de partie, ce qui explique que le score n’est pas si large. » Il reste un dernier devoir, samedi à prochain à Loyers, pour peaufiner la condition de l’équipe avant des play-off très attendus. V.C.