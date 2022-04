Au quart d’heure de jeu, Guerar trouvera l’ouverture pour les Mouscronnois. Plancquaert égalise suite à un joli mouvement mais peu avant le repos, Dewaele redonne l’avance aux siens. À l’heure de jeu, Zenner fait 2-2 sur penalty. Bien servi par Millecam, Mullie redonnera une troisième fois l’avantage au Risquons-Tout. Et cette fois-ci, Templeuve B ne reviendra pas et c’est au contraire Guerar qui profite du bon travail de Lemaire pour fixer les chiffres à 4-2. Deux belles équipes et donc forcément, un match agréable à suivre. On les retrouvera volontiers toutes les deux au tour final de mai.

Estaimbourg B – Houtaing 3-1

Pour ce dernier match à domicile, Marie-Christine Lorthioir et Julien Vauchel ont été fleuris pour toutes les années passées au service du club. Avec 300 matchs à son actif en équipe première, Vauchel a rapidement donné l’avance à son club de cœur sur penalty. Au quart d’heure, Dubly double la mise. Peu avant l’heure, Gousseau pliera le match définitivement. Houtaing parvient à sauver l’honneur par Tilleul à la 65e. Victoire logique pour une équipe qui mérite mieux que sa place actuelle au général.

Velaines B – Anvaing B 0-2

Comme souvent cette saison, les locaux ont bien tenu la distance avant de craquer physiquement dans la dernière demi-heure. Comme les autres formations, Anvaing en a profité pour prendre les trois points grâce aux réalisations de Coppin et Dufranne.

Herseaux B – Escanaffles B 4-1

Les locaux ont enfin renoué avec le succès à domicile avec, dans le premier quart d’heure, deux buts inscrits par Mederbel. Ainsi mis sur le velours, Herseaux insiste et plie le match par l’entremise d’Oursin et Spileers pour le retour aux vestiaires. À la reprise, Angotzi réduit l’écart à 4-1 mais on en restera là, le score n’évoluera plus jusqu’au coup de sifflet final.

Brunehaut – Ellezelles B 7-1

Un petit récital offensif des locaux qui trouvent l’ouverture à la sortie du quart d’heure par Demey sur penalty. Ce sont ensuite les frères Nowak qui se chargent de tuer tout suspense pour le repos. À la reprise, Brunehaut alimente régulièrement le marquoir par Nowak, Poivre à deux reprises et Martin. Du côté visiteur, c’est Abara qui s’est chargé de sauver l’honneur des siens. Le week-end prochain, Brunehaut jouera sa qualification pour le tour final sur la pelouse d’Obigies B. Un point suffira à son bonheur.

Luingne B – Obigies B 6-1

Catteaux et Dupont mettent le leader aux commandes dans la première demi-heure. L’écart est réduit par Vandenhove à dix minutes du repos. Bien décidés à arbitrer la fin de saison des candidats au tour final, les Luingnois enfoncent le clou en seconde période par Catteaux, Deman, Daly et Delabie. Avec ses 72 points, l’équipe "bis" de Luingne a dépassé le score de l’équipe fanion, championne en P2.

Thumaide B – Wodecq 1-2

Au quart d’heure de jeu, le coup franc converti par Van Custem met les Wodecquois aux commandes. Mais Thumaide réagit bien et égalise par Cossement, bien servi par Arens. À l’heure de jeu, la percée de Lasalle permet aux visiteurs de marquer une seconde fois et surtout de remporter un succès mérité sur l’ensemble du match.