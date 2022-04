Templeuve réalise une belle performance

Les Templeuvoises semblent jouer de manière totalement libérée en cette fin de saison. Ce comportement leur sourit, et peu d’adversaires leur résistent. Pas même Colfontaine, pourtant solide troisième de la série mais qui n’a jamais semblé en mesure d’inquiéter le rouleau compresseur local. Le coach templeuvois Benjamin Vanhoutte était on ne peut plus satisfait. « Nous avons dominé les débats défensivement pour creuser l’écart au fil de la rencontre. Et les rotations de mes onze joueuses se sont faites sans problème. Le niveau restait élevé. Nous jouons sans pression depuis quelques semaines et le travail de groupe est payant. Pour la dernière à domicile, nous avons pris beaucoup de plaisir. Je trouve que mon groupe est juste formidable. » S.F.