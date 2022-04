Pommerœul a du mal à trouver son rythme et laisse donc l’initiative aux locaux qui vont profiter d’une grossière erreur défensive pour déflorer la marque. Sur un centre de Bertiau, Rousseau obtient alors l’égalisation. Pommerœul profite de ce bel élan pour se présenter à plusieurs reprises devant le but adverse, sans toutefois concrétiser. Neufvilles domine les débats en seconde période et parvenir à inscrire deux nouvelles roses sur deux belles sorties collectives.

Harchies-Bernissart – Flénu B 5-0

Un résultat conforme à la logique avec une équipe visiteuse très jeune et dès lors manquant d’expérience pour évoluer à ce niveau-là. La première période sera ponctuée du seul but de Voet qui terminait alors une action initiée entre Rotsaert et Colla. Les locaux oublient de faire le break par la suite. Ce n’est qu’une fois le second but inscrit par Nys, après les citrons, que les visiteurs vont baisser pavillon et laisser Colla, Florent et Altruy inscrire trois nouvelles roses.

Pays Vert B – Ghlin 3-0

Une rencontre maîtrisée de bout en bout par des locaux qui vont pourtant attendre la seconde période afin de concrétiser cela au marquoir. Sur un dégagement de Baré, De Cnop va seul pour le 1-0. Paternostre y va de son missile pour doubler la mise. Peltier fera 3-0 après avoir été servi de belle manière par Paternostre.

Casteau – Belœil B 2-5

Belœil débute en force et un centre de Messina trouve la tête de Flammia qui entame la marque dès la 4e. Au quart d’heure de jeu, Flammia s’échappe seul et fait 0-2. Capone réduit l’écart sur penalty que Belœil commet bien fébrilement. À la 30e, Flammia frappe au but, le gardien repousse le cuir et Messina est à la conclusion pour le 1-3. À la 40e, Lesage trouve la lucarne et fait 1-4. Demaeseneer profitera d’une mauvaise relance visiteuse pour faire 2-4, score à la pause. Belœil gère ensuite la seconde période qui voit un corner de Cohen trouver la tête de Laurent à la 88e (2-5).

Vaudignies – Chièvres 2-0

Les locaux se sont montrés plus incisifs dans les duels du début à la fin de la rencontre. Le vent rendait les conditions de jeu difficiles et Vaudignies s’y est le mieux adapté. De Waele ouvre ainsi la marque à la 26e, score qui sera celui effectif à la pause. En seconde période, Chièvres se créera quelques belles opportunités mais Gauthier, dernier rempart local, intervient alors avec beaucoup d’autorité. C’est Bergeret qui inscrira le but de la délivrance à l’ultime minute de jeu du derby.

Meslin GM B – Lens 0-5 (fft)

La fin de saison est une véritable catastrophe pour Meslin GM B qui doit laisser la plus grosse partie de son effectif aller renforcer le noyau de P2. Jeudi, à l’issue de la séance d’entraînement, on ne relevait que les noms de six joueurs, dont deux auraient dû également jouer en P4, afin de composer la feuille de match. Dès lors, le forfait était la seule issue possible. La descente à l’échelon inférieur est également acquise.