Non qualifiée pour l’Euro, Loïs Petit a brillé à Dubrovnik

Lors de son dernier combat, Loïs Petit a en effet réellement fait forte impression, et cela aussi bien physiquement que mentalement. Face à la Sud-Africaine Geronay Whitebooi, 33e mondiale et double championne continentale, la judoka de 22 ans a fait preuve d’initiative en surprenant son opposante via un changement de direction d’attaque aussi soudain qu’efficace. Il n’y avait rien à faire pour contrer un mouvement qui l’envoyait sur la plus haute marche du podium d’une compétition labellisée European Cup, soit le quatrième niveau. C’est aussi le second plus beau résultat de la Tournaisienne chez les séniores, après la deuxième place décrochée l’an dernier à Zagreb, soit déjà en Croatie.