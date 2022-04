En P2B, Moen n’a pas fait dans le détail face à Otegem avec une ouverture du score qui intervient après 2 minutes 30 pour atteindre le score de 4-1 à la pause. En seconde période, Moen va encore inscrire un goal supplémentaire afin de porter la marque à 5-1: "On a pris le match au sérieux et on fait ce qu’il fallait faire. Après le 2-0, évidemment, c’est plus facile. On se l’est même rendu trop facile, donc de temps en temps, on est tombés dans la nonchalance et on aurait pu en mettre plus. Mais c’était une belle fête avec beaucoup de public. Je suis très content car tous mes attaquants ont marqué. Il nous reste désormais Vlamertinge à jouer pour préparer le tour final." Les buts sont signés Dos Santos à la 2e, Chibrac dès la 3e, Gaziano à la 24e et Garrevoet, auteur d’un doublé.

Dottignies – Vlamertinge 1-2

Dans la même série, Dottignies n’a pas su s’imposer pour son dernier match à domicile. Malgré le 1-0 attribué à Dinguidi à la 18e, le RDS n’a pas montré grand-chose dans un match sans enjeu. Vlamertinge va égaliser lors de la seconde période avant de prendre l’avantage: "C’est un match de fin de saison entre le 9e et le 10e, sans animation des deux côtés. On marque un but sur un centre de Diego Dinguidi, le gardien se troue un peu et la met dans son but. On rentre à la pause avec pas grand-chose de notre part. La deuxième période est dans la continuité, Vlamertinge marquant deux beaux goals. Match sans enjeu à part pour la victoire et les primes de match qui sont au bout On remarque que lorsqu’il nous manque certains joueurs au sein du groupe, c’est différent."

Beselare – Ploegsteert 1-0

En P3A, Ploegsteert méritait au minimum le match nul mais est rentré de Beselare avec une défaite. Très bien en place, les Ploegsteertois ont donné du fil à retordre au troisième du classement. Le seul bémol, et c’est à l’image de la saison, est le manque de poids en attaque. Les dernières passes n’arrivent toujours pas aux avants et cela ne permet pas à l’équipe de marquer des buts. Le seul goal du match a été inscrit à la 45e sur une double erreur défensive. Malgré plusieurs tentatives, l’USPB n’est jamais parvenu à revenir au score. Gaëtan Dehoorter souhaite féliciter et mettre en évidence les trois joueurs U21 qui sont venus renforcer son équipe ce dimanche.

Brielen – Houthem 5-3

En P4D, Houthem est rentré avec une nouvelle défaite: "On finit les 15 dernières minutes à 10 suite à l’exclusion de Behaegue. On est encore une fois supérieurs dans le jeu mais face à une équipe flamande qui est dans tous les duels et des décisions arbitrales qui nous désavantagent, on n’y arrive pas. On encaisse trois buts sur phases arrêtées où on ne gagne pas un duel…" Behaegue, Debacker et Valles ont inscrit les buts visiteurs..