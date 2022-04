Les joies du titre pour Estaimpuis avant de penser à la P1

La tension était palpable au coup d’envoi d’un derby régional qui opposait des équipes aux ambitions bien différentes. Si les locales entrent mieux dans le match que les Dottigniennes, il faut quelques minutes pour voir un premier écart se creuser. Le score à la fin du premier quart (21-4) ne laisse toutefois aucun doute sur le déroulement du reste de la rencontre. Si les visiteuses offrent quelques belles séquences, ce sont les locales qui survolent les débats et gagnent haut la main un succès suffisant pour s’assurer du titre et de la montée en P1.

La tentation kainoise…

Grande artisane du titre, Mélanie Legrand était évidemment aux anges en évoquant ce titre qui ne pourra leur échapper: "C’était un objectif et tout le monde a travaillé dans le même sens pour l’atteindre. Les jeunes ont montré qu’elles en veulent et ont aussi su écouter les conseils des aînées. Cette équipe devra toutefois se renforcer à plusieurs postes pour faire bonne figure en P1 car le groupe actuel est fort jeune et manque d’expérience. Pour ma part, mon avenir à Estaimpuis se ponctue par un point d’interrogation. Je me sens très bien dans ce club mais j’ai aussi très envie de rejoindre ma fille à Kain."

Autrefois championnes avec Brunehaut à deux reprises, les sœurs Manon et Margaux Dupont ont également contribué de belle manière à cette montée. "C’est une petite revanche pour nous et ça récompense le travail réalisé. C’est très gai de vivre une telle saison avec des filles que l’on connaît depuis longtemps, même si on sait que le défi qui nous attend en P1 sera évidemment tout autre", commentait Margaux, longtemps blessée au ménisque pour qui une opération est prévue.

Pour sa part, après une petite douche improvisée, Ludovic Guyot pouvait savourer ce titre ô combien attendu mais qu’il faudra digérer. Un programme très chargé attend les championnes avec trois rencontres à disputer cette semaine: « Suite au Covid, il nous reste deux rencontres d’alignement contre Blaton et, en raison de problèmes de salle, nous jouerons ainsi mardi et vendredi contre cet adversaire, avant de nous déplacer à Colfontaine dimanche avec l’espoir de conserver notre brevet d’invincibilité. On préparera ensuite la saison prochaine. Si Zoé Beukenne et Alizée Collette sont déjà confirmées, on espère finaliser deux autres renforts dans les prochains jours, histoire d’aligner un effectif qui pourra vite assurer sa place dans cette P1 qu’on avait quittée sur un goût amer voici deux ans. »