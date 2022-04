Le doublé coupe-championnat pour Maffle

Pour la rencontre face à Kain B, Maffle devait veiller – même si ce n’est pas le genre de la maison! – à ne pas vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tué. En sachant que le champagne était au frais en cas de victoire, il fallait maîtriser ses nerfs et rester concentrés sur le jeu pour l’emporter face à des Kainois jouant sans pression et avides de réussir leur derby en déplacement.

Les défenses des deux équipes n’étaient pas au point en début de partie et les formations se rendaient panier pour panier. Le premier quart-temps se terminait sur un incertain score de 20-19, prouvant que la tâche locale ne serait nullement évidente. Mais la suite du derby voyait Maffle prendre quelques points d’avance en resserrant les boulons derrière. À partir de là, l’ASTEK se montre moins incisif et savait qu’il allait devenir difficile de stopper le navire mafflou lancé à pleine vitesse vers son objectif. L’application des Éléphants dans la raquette aggravait ainsi le score et le troisième quart-temps était celui de trop, celui qui enterrait définitivement les tout derniers espoirs kainois. Au buzzer final, les Mafflous pouvaient laisser s’échapper la pression dans des scènes de liesse.

Wilmus: «Très émouvant de terminer sur ce titre»

La communion du groupe athois atteignait alors son paroxysme lors de la réception de la coupe des mains de Laurent Wilmus. Le capitaine de Maffle confiait toute son émotion après cette partie. "C’est magnifique pour moi de terminer sur un titre au sein d’une telle équipe; on ne peut pas rêver mieux! J’ai pensé à ce match durant toute la journée. J’avais un peu de stress en début de partie. À la fin j’ai pu inscrire pas mal de points afin de me rattraper… C’était émouvant mais je suis content de finir de cette manière avant de lancer ma carrière d’entraîneur. C’est une page qui se tourne après 30 ans passés en tant que joueur."

Son entraîneur Patrick Verdun était tout aussi enchanté et déjà tourné vers l’avenir de l’équipe. "Cette année, les gars se sont accrochés avec un esprit d’équipe qui était très bon pour vouloir gagner tous les matches. Malgré des moments de doute, on a toujours espéré décrocher ce titre. Ce samedi, ce n’était pas notre meilleur match. Kain était accrocheur mais nous nous en sommes sortis vainqueurs en se réveillant bien sur le plan défensif. L’équipe devra bien travailler pour tenir la route la saison prochaine en R2."

À Kain, Fawzi Spiridon était, bien sûr, moins euphorique: "Notre passage à vide en milieu de rencontre nous a fortement pénalisés… C’est réellement navrant de l’avoir connu car Maffle en a bien profité."