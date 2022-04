Démonstration de force de la part des locaux malgré les soubresauts vécus durant la dernière semaine. Les Hérinnois n’ont laissé aucune chance à leurs adversaires du jour. Au repos, le marquoir affichait déjà 6-0 avec des buts signés Pottiez, Debaere, Dupret, auteur d’un doublé, et Dimitric, lui aussi buteur à deux reprises. Sur le velours, Hérinnes aggravait la marque par Lopes à deux reprises, Messian, Debaere et Charles. Grâce à ce succès, le leader n’est plus qu’à nonante minutes du bonheur et de la P3.

St Jean – Rumes LG 0-5

Tarif habituel infligé par les Rumois qui explosent les compteurs depuis maintenant plusieurs semaines. Cette fois-ci, c’est St Jean qui en a fait les frais en concédant le score de forfait sur son terrain. En première période, tout semblait déjà joué avec deux buts inscrits par Lagatie. Même scénario après le repos avec une formation visiteuse qui confirmait sa première place de la troisième tranche par Dehouck, Simon et puis encore Klopocki. Les Rumois sont clairement prêts à disputer le tour final, qu’on se le dise…

Havinnes B – Béclers B 3-0

La première période est à l’avantage d’Havinnes qui se fait peur sur une occasion manquée adverse. Paradoxalement, ce sont les visiteurs qui ont la mainmise sur le derby à la reprise. Lancé, Dewaele libère les siens contre le cours du jeu en réalisant un crochet devant le gardien. À la 70e, Andreoli profite d’une mauvaise sortie du gardien pour doubler la mise avant que Duroisin ponctue une belle combinaison avec Dewaele du plat du pied.

Rongy B – Risquons-Tout B 5-2

Après un tir de Lorthioir dévié par le gardien et un coup franc sur le poteau de Dewaele, Rongy se fait surprendre sur une erreur de son gardien mise à profit par Sciriloni à la 17e. Les locaux égalisent à la 19e sur une perte de ballon qui n’a pas échappé à Schneider. À la pause, le score ne reflète pas la physionomie du match vu le festival d’occasions pour Rongy qui réussit à doubler la mise à la 57e sur un coup franc à l’entrée du rectangle de Lancelin. Vers l’heure de jeu, deux longs dégagements du gardien dans le dos de la défense permettent à Lorthioir et Vermeir de creuser l’écart. Les visiteurs reviennent à 4-2 via Mortada. La rencontre se finit sur un penalty transformé par Schneider.

Montkainoise B – Brunehaut B 0-5

Après une entame équilibrée, Brunehaut ouvre la marque sur un corner repris par Duval à la 25e. Un autobut de Van De Maele qui négocie mal le ballon permet à Brunehaut de conforter son avance à la 30e. Les visiteurs se mettent à l’abri avant le retour aux vestiaires par Bricout. Vandersype et Ramos alimenteront encore le marquoir vers l’heure de jeu.

Bléharies B – Leuze-Lignette 1-4

Entame en trombe de Leuze qui score dès la 3e par Thayse. Bléharies rétablit la parité à la 7e sur un cafouillage déjoué par Grulois. Rapidement, Leuze reprend l’avantage sur une mêlée mal dégagée par le gardien et reprise par Ferro. Malgré une certaine fébrilité en défense de Leuze, Bléharies n’a pas su concrétiser ses quelques occasions. En seconde période, avec un banc plus conséquent, les visiteurs prennent le dessus physiquement et accentuent la marque par Ferro et Petit.

Barry-Carr. – Taintignies B 1-3 (arr.)

Après une première période équilibrée avec un léger avantage pour Taintignies qui ouvre la marque à la 4e sur un centre de Lechantre repris de la tête par Galiegue, les visiteurs confortent leur avance dès la reprise sur une conclusion de Manteau qui reprend un assist de Galiegue. À la 65e, la défense de Barry est aux abonnés absents sur une longue remise en touche de Salim reprise par Manteau qui s’en va mettre le ballon entre les jambes du gardien (0-3). Les locaux sauvent les apparences sur une percée de Belhadj. Le match est arrêté à la 83e à cause d’une agression sur un joueur de Taintignies. L’issue du match se décidera dès lors sur tapis vert.