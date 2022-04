Flop pour la dernière à domicile

La réception d’Angleur, actuel douzième au classement, constituait un piège par excellence pour les filles de Lorine Gobert qui ont sans doute déjà leurs pensées tournées vers la saison prochaine en D1. La mise en route est ainsi laborieuse dans les rangs locaux et les Liégeoises en profitent pour se forger un bel avantage. La réaction dans le deuxième quart-temps est par contre appréciable mais Brunehaut ne parvient pas à tuer le match. Pire, dans le quatrième quart, les locales ne marquent plus que onze points et Angleur parvient à arracher la prolongation. Le manque de rotations ne facilite pas la tâche de Brunehaut où on peut compter sur une Amandine Verchain irréprochable qui a joué durant 45 minutes et marqué 18 points. Insuffisant hélas pour faire la différence puisque l’équipe locale ne marque que trois points lors de la prolongation. Brunehaut devra une revanche à ses supporters dimanche prochain pour le dernier match de championnat à Ottignies. V.C