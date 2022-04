La venue de Colfontaine se présentait ce samedi comme un fameux test pour les Estaimpuisiens qui pensaient que leur place en play-off se jouerait dans une semaine à Fleurus. Si les locaux sont pris à froid par un collectif borain qui fait parler son adresse à distance (4-20), le premier temps mort permet de remettre les pendules à l’heure et de réagir honorablement. Le deuxième quart est d’ailleurs à l’avantage des locaux qui reviennent progressivement. Hélas, la blessure d’Alexis Guyot ne facilite en rien les choses au sein d’un groupe qui manque cruellement de gabarit face à des visiteurs emmenés par un Régis Strebelle impérial.

Le BCJS essaie malgré tout de faire parler jeunesse et vitesse pour recoller à 39-42. La réaction du coach visiteur Julien Huybreck est sans pardon et Colfontaine plante un 0-13 qui tue tout suspense. Alors qu’on entame le dernier quart, l’annonce de la défaite de Fleurus redonne du baume au cœur des supporters et des joueurs locaux qui sont certains de disputer quoi qu’il arrive les play-off d’ici quinze jours. "Un fameux bonus pour une équipe comme la nôtre qui découvre la P1. Notre travail est récompensé et on n’aura rien à perdre", disait Jonas Michel, qui regrettait par ailleurs les nombreux ratés de son équipe samedi soir et le manque de réussite à trois points.

Pour sa part, Baptiste Guyot retenait les enseignements de ce duel contre un adversaire que le BCJS retrouvera peut-être bientôt: "On a réussi à les faire douter en revenant bien dans le match mais les erreurs se paient au prix fort contre une équipe d’un tel niveau. On s’est quand même bien battu et on peut donc être fiers de nous."

Stéphane Mevis pouvait, lui, savourer la qualification malgré une défaite qui met fin à une belle série de huit victoires: "On a commis des erreurs à cause d’un manque de lucidité alors que l’adversaire était supérieur physiquement. Les joueurs ne me lâchent pas, ça fait plaisir dans le contexte actuel. Comme notre dernier match servira de préparation pour les play-off, on donnera tout pour aller chercher le titre U21 samedi à Flénu."

Le coach de Colfontaine, Julien Huybreck, avait aussi un avis intéressant: "J’ai pu faire tourner mon effectif mais je me méfie des play-off car on rencontrera des équipes dans un contexte très différent, avec un autre engouement et un enjeu qui risque de modifier la donne."