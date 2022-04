Cinq titulaires étant absents, l’équipe locale lance de nombreux jeunes qui se sont bien débrouillés. Malgré cela, sur le fond de jeu, les locaux sont fort séduisants. Mais contre le cours du jeu, à la 30e, un centre est dévié dans son but par un défenseur. La reprise est pour la REAL et Isières prouve une fois de plus la solidité de sa défense. Le banc visiteur fera la différence: Dewulf, Moreau et Yakassongo rentrent et ce dernier, d’un angle impossible, décoche une superbe volée en pleine lucarne. Les échanges sont équilibrés et à la 90e, le gardien George monte sur un corner local mais la balle est dégagée et arrive à Moreau qui part fixer un score trop sévère. Isières peut encore espérer le tour final.

Obigies – Luingne 1-1

Dans ce match fair-play, c’est surtout l’arbitre, M. Aline, qui tiendra la vedette par des décisions parfois inexplicables. Durant la période initiale, c’est Luingne qui a les deux plus belles occasions mais le poteau et plus tard la latte sauvent le gardien local. À peine le ballon remis en jeu qu’un centre de Samyn trouve Baudry: 1-0. Par deux fois, le gardien visiteur sauve son domaine. Son vis-à-vis Bruyneel se met alors en évidence, repoussant un penalty de Scorza; l’arbitre avait sifflé un corner avant de revenir sur sa décision et désigner le point de réparation! À la 63e, suite à une main peu évidente, Vercruysse ne laisse aucune chance au gardien pour égaliser sur penalty. Les échanges sont partagés et Renard reçoit une seconde carte à la 85e. Obigies dit adieu au tour final.

Templeuve – Tournai-Warcoing 1-2

La première période est à sens unique car Templeuve multiplie les offensives mais les essais de Delberghe, Andal ou Lefebvre ne sont pas cadrés. Dewez va sauver aussi des tirs de Andal et de Denayer. La détermination locale baisse de quelques crans à la reprise mais à la 53e, un centre est repoussé par le portier et Temmerman pousse la balle dans le but. Une tête locale trouve ensuite le poteau et dans la foulée, une longue remise en touche provoque un cafouillage, Meziani tente une talonnade, la balle est poussée de la pointe du pied par Motte dans le but pour le 1-1. Vancauter sur la latte et Andal sur le poteau continuent à illustrer la malchance locale. À la 77e, suite à du laxisme, Deconinck arme une frappe: 1-2. Deux essais locaux auraient encore mérité mieux. Avec plus de conviction et moins de malchance, Templeuve pouvait tuer ce match.

Esplechin – Wiers 0-6

Très tôt, suite à un accrochage sur Tondreau, Stevens ouvre la marque sur penalty. Wiers domine et sur une passe d’Aziz, Stevens devance le portier. Tondreau sert ensuite Aziz aux 18 m et son envoi trouve la lucarne. À la reprise, Esplechin domine et un tir de Pollet rase la latte. Decaluwé déborde sur la droite, centre et Aziz fait 0-4. Sur des passes de Tondreau et de Dubruille, Stevens marque deux fois.

Péruwelz B – Estaimbourg 0-4

Les locaux dominent d’entrée et Gomis perd son duel face au gardien. Estaimbourg prend ensuite le dessus et profitant d’une erreur défensive, Lemardelet centre en retrait pour Decarpentrie dont le tir fait mouche. Les échanges sont partagés mais à la 40e, suite à un coup franc décalé de Dekoster, Lemardelet coupe la trajectoire de la tête: 0-2. À la 50e, Lemardelet décoche un centre qui surmonte le gardien et se loge dans la lucarne. Péruwelz se rue à l’attaque mais se heurte au vieux serviteur Coudou qui fait des prouesses, sauvant les essais de Beugnies par deux fois, de Calcus et de Gomis. En contres, Estaimbourg oublie de tuer le match, ce qu’il fera à la 94e par Devianne. Péruwelz devra disputer les barrages pour rester en P2 et Estaimbourg est presque au tour final.

Étoilés Ere – Herseaux 3-1

Malgré la blessure de Spreux lors de l’échauffement, les locaux ont le moral et ouvrent la marque à la 10e: un coup franc de Fidalgo est prolongé de la tête par Minet, le gardien dévie sur la latte mais Sylla est à la conclusion. Ere reste serein et bien organisé et à la 37e, Bangoura sert Sylla aux 18 m et son envoi meurt dans la lucarne. Peu après, Decubber gagne son duel face à un visiteur. Herseaux domine et ses efforts sont récompensés à la 57e, un centre trouve Moulay qui réduit ainsi le score. Ere desserre l’étreinte et procède en contres. À la 75e, Pacco perd le ballon que Sylla récupère pour l’offrir à Bangoura qui fixe le score. Ere est en forme pour le tour final.

Anvaing – Havinnes 2-1

Durant le premier quart d’heure, Reignier, gardien d’Havinnes, sort deux essais de Dendauw et une reprise de A. Descamps. Dendauw ouvre la marque sur service de Delneste et après un superbe slalom de G. Descamps. Havinnes hérite d’un penalty tiré par Flamant mais Jonckers l’arrête. Scénario identique à la reprise où Dendauw se heurte à Reignier. Jonckers se met aussi en évidence en sortant un tir de Delettre. Reignier repousse un essai de Descamps, Dendauw reprend mais le gardien sauve encore. À la 63e Delneste trouve le poteau puis le visiteur Moreels reçoit un second bristol mais peu après un tir contré de M’Buy revient dans les pieds de T. Renard qui égalise. Par deux fois, Anvaing rate la mire puis un tir d’Havinnes est sauvé sur la ligne. À la 87e, Rigaux accroche un Havinnois mais le penalty de Delettre est sorti par Jonckers. À la 90e, G. Descamps sort de défense et isole Delneste pour une victoire inespérée.

Enghien – Meslin GM 1-1

Durant la première période, Enghien domine mais Marlier sort deux beaux arrêts. À la reprise, Meslin se montre plus conquérant et à la 65e, sur corner, Bousez place une superbe tête décroisée: 0-1. Dix minutes plus tard, le rentrant Seghers slalome et parvient à égaliser. En fin de match, Meslin a deux belles possibilités de prendre les trois points mais les essais ne sont pas cadrés et le nul reste d’actualité.