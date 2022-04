Clap de fin sur la belle aventure kainoise

Si le sort des Kainoises était déjà scellé, le TEF avait à cœur de finir la saison sur une bonne note. Menant encore de six points à la demi-heure, nos régionales se sont complètement écroulées dans le dernier quart. « Le groupe a clairement manqué de lucidité et n’a plus su se créer des occasions tout en laissant trop de libertés aux adversaires. C’est hélas un scénario qui se répète depuis quelques rencontres avec à chaque fois des soucis de notre côté et de la réussite en face, regrettait le coach Sébastien Lamborelle qui peut avoir des regrets en évoquant le bilan de la saison. En janvier, nous avons discuté de l’avenir et même si quelques victoires ont pu nous relancer, on savait qu’il manque un réel potentiel pour vivre une saison décente en division régionale. L’avenir passe donc par un retour en P1 avec l’ambition de jouer le haut de tableau avec Sam Vankeersbulck aux commandes. Et puis, il y a surtout le projet Wapiti qui sort de terre et qui permettra à la région d’aligner quatre équipes féminines en AWBB. Si une équipe régionale retrouve prochainement la R2, ce sera avec des jeunes derrière. Pour le TEF Kain, l’avenir n’est donc clairement plus d’aller chercher des renforts en France mais plutôt de participer à un projet de formation porteur qui intéresse déjà pas mal de partenaires et de sponsors. »