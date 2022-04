Les locaux sont pris à froid lorsque, dès la 3e, Mexence tente un tir du milieu de terrain que le gardien relâche coupablement dans le but. C’est 0-1! Une mauvaise passe latérale est ensuite interceptée par N. Lefevre qui double les chiffres. El Housni se procure une occasion sans effet au marquoir avant la pause. Une faute de main dans le rectangle après la reprise permettra à Greco de faire 1-2 sur le coup de réparation accordé. La Squadra va pousser tant et plus pour inverser la tendance mais rien n’y fera.

Ellezelles – Néchin 2-0

Du côté local, on fêtait la naissance de Wilden, fille de K. Bermejo. La victoire obtenue contre l’un des ténors de la série était alors un adjuvant bienvenu afin que l’événement gagne encore en intensité. Neukermans, Diatta et Vilain vont avoir les premières possibilités de but, sans toutefois réussir à débloquer le verrou avant la pause. Il faut un bel arrêt de Defrançois pour éviter le 0-1. Neukermans va trouver l’ouverture après les citrons, servi par Diatta pour placer un coup de tête victorieux. Sur coup franc, Neukermans double même les chiffres dans la foulée (2-0). Ce sera le score final.

FC Tournai B – Bléharies 1-4

Au quart d’heure, une action entre Marghem et Delacroix est ponctuée par un tir de ce dernier que dévie le gardien, André est à la bonne place pour ouvrir la marque. À la 20e, Marghem, lancé en profondeur, est arrêté fautivement par le gardien. Delacroix se charge du coup de réparation (0-2). À la 30e, un corner de Marghem est repris de la tête par Braem qui fait 0-3. C’est ensuite un coup franc de Meurant qui est dévié par un défenseur local dans son but (0-4). La seconde période est une question de gestion avec une inattention que Dumoulin met à profit pour sauver l’honneur.

Tournai-Warc. B – Rongy 0-5 (fft)

De nouveau un forfait pour des locaux qui terminent bien péniblement la saison. La majorité des joueurs étant musulmans et la période de Ramadan étant effective, il était impossible de demander aux joueurs évoluant en réserves d’encore prester une autre rencontre par la suite.

Taintignies – Thumaide 1-0

Une victoire méritée où le score aurait pu être plus lourd en la faveur des locaux, dit-on. Taintignies a dominé la première période en se créant de belles occasions, mais aussi en étant rappelé à l’ordre par des visiteurs dont un envoi vient heurter le poteau. C’est un mouvement entre deux U17, Remacle et Maton, qui sera mis à profit par Hapiot pour inscrire le seul but de la rencontre à la 77e. Et cette victoire est bigrement importante dans l’optique du maintien pour Taintignies.

Wez-Guignies A – Pays Blanc B 1-10

Un derby qui a tourné court dans une rencontre dominée par les nouveaux champions qui fêtent comme il se doit l’événement. C’était 1-5 à la pause, les visiteurs ayant même loupé la conversion d’un péno. Les buteurs sont Delannoy (2), Fakar (2), Gramtine (2), Devillers, Meunier, Bausier et Carbonnelle. Le but des locaux est l’œuvre de Croin. Si c’est la fête d’un côté, c’est la soupe à la grimace de l’autre. Avec les victoires conjuguées d’Ere et de Taintignies, Wez se retrouve en effet en position bien inconfortable avant la dernière journée qui sera décisive.

Béclers – Velaines 4-1

À la 7e, une frappe trop croisée de Cozic est récupérée par Chotin qui ouvre le score. À la 19e, une faute sur Chotin justifie un coup de réparation qu’inscrit Donnez (2-0). À la 26e, un télescopage entre deux défenseurs visiteurs permet à Velghe de s’emparer du cuir et faire 3-0. Salcissia diminue l’écart à la 31e sur un joli lob. Béclers gère la seconde période et trouve encore l’ouverture par Tetelain sur corner.

Escanaffles – Étoilés Ere B 1-3

Un duel engagé où la meilleure équipe a fini par émerger. C’est Vandennieuwenborg qui fait 0-1 à la demi-heure. À la 60e, Thulier égalise. Theunis fait 1-2 à la faveur d’un coup franc très bien expédié dans les filets à la 65e. Même action, même tireur et même finition à la 73e avec 1-3 au marquoir.