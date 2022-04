À la question de savoir s’il avait aimé le scénario du match, Jimmy Hempte nous a répondu par un sourire grimaçant : « Dois-je vraiment vous dire ce que je pense ?, rigolait le coach du Pays Vert. La manière dont se déroule ce match, c’est l’histoire de mon équipe ! Il y a toujours un moment où elle ne peut s’empêcher d’avoir un relâchement. Nonante minutes à fond, ce n’est apparemment pas possible pour elle ! Pourtant, j’ai insisté à la pause sur le fait que Gosselies n’avait pas été dangereux jusque-là, hormis à deux reprises quand on lui en a donné l’occasion, et qu’il fallait continuer à lui mettre la pression. Mais non, il a fallu revivre le scénario de la victoire à Braine : 0-3 au repos, 2-3 en début de seconde période, puis le 2-4 qui nous donne de l’air ; là-bas, on avait encore pris un troisième but. On a évité cela ce dimanche, tant mieux, car on se devait de gagner cette dernière à domicile. On m’a signalé que ça faisait depuis décembre qu’on ne s’était plus imposé à la maison : c’était beaucoup trop ! » L.D.