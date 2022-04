«On sera en play-off dans quinze jours»

Il faudra pourtant s’en passer pour atteindre l’objectif: "Axel est un gars super apprécié, je suis sûr que son absence sera une source de motivation supplémentaire pour tous les autres après avoir digéré le coup pris sur la tête. Je n’aurai donc jamais su aligner le onze de base que j’avais en tête. À la différence de nos adversaires, on n’a jamais réussi à profiter de toutes nos forces. Une fois encore, il va falloir s’adapter et Zanzan reprendra sans doute le rôle d’Axel même si ce n’est pas le même type de joueur. Le groupe a toujours travaillé, a compensé et mérite le tour final. Peu importe ce que feront les autres, on ne doit compter que sur nous-même et prendre les trois points demain à Tamines, puis contre Aische. L’interruption a fait du bien, le groupe est revenu frais mentalement. Dans le contenu et l’envie, les séances ont été très positives. Je sens les gars capables d’aller au bout, je n’en doute d’ailleurs pas, surtout après tout ce que l’on a vécu cette saison. On sera présent en play-off dans quinze jours!"