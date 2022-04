Scores: 11-26, 33--53, 53-80, 72-94. JSB Maffle: Godin 4, Lepair 2, Gheysen 0, Meunier A 5, Majchrzak 12, Meunier M. 2, Andries 21, Delfante 9, Laloy B. 15, Wilmus 6, Laloy Z. 18.

La méfiance était particulièrement de mise dans le camp des Mafflous qui redoutaient le déplacement à Luttre. Patrick Verdun, le coach, avait d’ailleurs prédit que les locaux inscriraient plus de 70 points à l’issue de la confrontation de jeudi soir: "On sait par contre qu’ils ont plus de difficultés en défense et nous avons donc alimenté le marquoir en suffisance pour chercher les trois points. Luttre, c’est toujours costaud à domicile avec des jeunes que j’ai bien connus en sélection et à Mons et un coach qui travaille bien depuis quelques saisons et qui vient par ailleurs de prolonger son bail. De notre côté, on a mis quelques minutes pour prendre la direction des opérations mais on a bien géré notre match et on a pu faire jouer les gamins en fin de partie en assurant l’essentiel sans devoir se préoccuper du score de Colfontaine. On attend maintenant le match de ce samedi contre Kain avec impatience mais aussi avec beaucoup de respect car ça reste un derby."

Colfontaine A – ASTE Kain B 80-55

Scores: 23-18, 43-27, 68-40, 80-55. ASTE Kain B: Vandenberghe 6+2+0+2, Coppenolle 4+0+0+0, Demaret 0+2+2+0, Kerkhove 0+2+3+0, Vanrobays 6+3+0+0, Rodriguez 0+0+0+4, Bossu 0+0+5+0, Spiridon 1+0+0+3, Rossey 1+0+0+6, Laloux 0+0+3+0.

Si les Kainois n’ont plus rien à espérer de cette fin de championnat, ils espéraient sans doute mieux du déplacement à Colfontaine où l’écart au marquoir s’explique par un tas de petits détails qui ont fait toute la différence en faveur des locaux. "On rate beaucoup trop de choses, notamment un pourcentage horrible aux lancers et de nombreuses erreurs défensives qui se paient au prix fort contre un tel adversaire, relatait Joffrey Pouillard qui n’avait pour une fois pas fait appel aux jeunes, seul Laurent Demaret complétant l’effectif pour effectuer ce déplacement en semaine. C’est un groupe qui veut avant tout s’amuser pour finir la saison sur une bonne note, notamment ce samedi à Maffle où on essaiera de corriger les erreurs constatées ce jeudi car on sait qu’il y aura pas mal de changements cet été." Avec, notamment, le départ du coach qui a été acté depuis un petit moment et qui sera plus que probablement remplacé par un certain Olivier Delattre.