La rue Saint-Martin, tronçon cinq étoiles

1. Samedi Veille de Pâques mais déjà jour de cloches pour une Alana Castrique, héroïque d’abnégation sur les pavés du Paris-Roubaix féminin! La paume des mains en sang, les bras traumatisés par les secousses, la Ploegsteertoise se classe 20e de l’Enfer du Nord découvert sous le maillot de Lotto-Soudal en octobre dernier. Elle l’avait fini mais hors délai et non classée. Alana dit depuis son transfert à Cofidis mieux se sentir, être plus écoutée et mieux comprise au sein d’une structure qui ne s’est pas uniquement lancée dans le vélo féminin par effet de mode. Six mois après avoir été dans la souffrance sans vraie réjouissance dans le bourbier des pavés, ce samedi, Alana a semblé prendre un plaisir fou, malgré la douleur, accompagnant les meilleures jusqu’au Carrefour de l’Arbre, à vingt bornes du vélodrome. Arrivée en fin de saison dernière à un carrefour de sa carrière, notre régionale a évité l’arbre, prenant la bonne direction chez les pros du crédit en ligne.

2. Dimanche Paris-Roubaix, on y retourne, et avec les messieurs cette fois! Au-delà d’une course passionnante, on a été interpellé par une chose qu’on a entendue au sujet de l’un des mythiques tronçons pavés. Par souci écologique, la Trouée d’Arenberg ne sera plus désherbée par un nettoyage à la balayeuse automatique, afin d’enlever toute la mousse accumulée durant une année. Pratique qui n’a, il est vrai, pas le moindre sens, le site étant classé par l’office national des forêts, protégé en raison d’une réserve ornithologique proche et interdit aux véhicules! D’où l’idée d’avoir recours à de l’écopâturage dès l’an prochain, en y amenant des brebis qui battront le pavé tout en le désherbant. A-t-on dit à l’organisation qu’une brebis, au-delà de brouter, à l’occasion, ça chie aussi un peu? Qui va écopâturer pour ramasser les crottes?

3. Lundi En attendant, vous avez vu le classement? S’il y a une équipe dont les coureurs n’ont pas ressemblé à des chèvres sur les pavés, c’est la Wanty! Sept mecs au départ, sept à l’arrivée, un au pied du podium, un autre aux portes du Top 5, trois de plus parmi les vingt premiers, un sixième juste en dehors de ce Top 20 et un dernier qui finit 56e! En même temps, l’équipe basée à Tournai a peu de mérite: quand elle rentre de l’entraînement, la descente de la rue Saint-Martin, c’est dix fois plus casse-gueule que le secteur de Camphin-en-Pévèle… Ah si, du cinq étoiles!

4. Mardi On vous entend déjà: "Et il nous parle quand de Mouscron?" On y vient et on démarre par une chose qui nous a bien fait rire. Vous vous souvenez qu’après la déroute 2-6 face à Westerlo, Teddy Chevalier avait allumé son patron: "Lopez est un lâche." Plutôt pas mal balancé! Mais fort téméraire, le Chevalier est redevenu servant 48 h plus tard, tancé par Monseigneur Gérard: "En m’en prenant directement à M. Lopez, je me suis fourvoyé. Même si la situation n’est pas idyllique, l’actionnaire principal a toujours rempli ses obligations, prouvant qu’il n’abandonne nullement notre club." C’est rigolo, non?

5. Mercredi Rigolo est vraiment le mot parce que, trois jours plus tard, on apprenait que le grand divin luxembourgeois ne souhaite qu’une chose: foutre le camp de Mouscron! S’il l’a déjà fait physiquement, il veut aussi le faire légalement et financièrement parlant. Il ne veut plus rien avoir à faire avec l’Excel qu’il se dit prêt à vendre pour l’euro symbolique… Plus toutes les dettes qu’il y a derrière! Vous ne pensiez quand même pas que vous alliez pouvoir vous payer un club de foot pro avec une piécette? Ne nous dites pas que vous êtes encore plus naïf que le président Patrick Declerck, dont on ne sait pas trop ce qu’il devient… Oh, oh, il y a encore quelqu’un au Canonnier? Un artilleur qui vise juste, est-ce possible?

6. Jeudi À la liste des fossoyeurs déjà connus du foot mouscronnois, on doit donc ajouter Gérard Lopez. On ne parlera que de l’Excel actuel pour ne surtout pas réveiller les vieux fantômes mais c’est bien l’actuel patron de Bordeaux qui aura fini de creuser la tombe de Mouscron. Même si c’était passé un peu inaperçu, car fait subtilement, Lille avait déjà dessiné les contours de la fosse. Zahavi et ses agents de potes y sont, eux, allés à la pelleteuse, carrément! Peimpongsant a aussi donné son petit coup de bêche. Et donc Lopez s’est occupé d’ôter la toute dernière couche d’argile. Tout est prêt pour l’enterrement!

7. Vendredi À moins que l’Excel ne réussisse à la surprise générale à sortir du cercueil dans lequel il a déjà été placé. Le club veut aller chercher sa licence devant le C-Sar, le truc qui remplace la CBAS pour les clubs sportifs désespérés. Mouscron y sera le 10 mai avec ses avocats qui auront droit à un César s’ils arrivent à faire croire que le club a encore un avenir.