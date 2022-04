D1B: Inquiets, les supporters de l’Excel Mouscron rêvent «d’une transition et de plus de transparence»

Alors que l’Excel est totalement dans l’expectative sur son futur, ces passionnés veulent encore y croire. Samedi, un petit groupe représentatif (venant de groupes de supporters, simples passionnés…) a demandé à nous rencontrer pour faire passer leur point de vue. Pour ces représentants, un avenir meilleur est possible mais passe par un changement total de direction. " Il faut changer tout l’organigramme. Il y a des têtes à retirer. Patrick Declerck et Paul Allaerts, ce sont des gens qui n’aiment pas Mouscron. Ils nous prennent pour des couillons depuis le début. Ils sont là pour l’argent et pas pour le club. Mais quand on veut parler avec eux, on nous rétorque que les supporters n’ont rien à dire et qu’ils doivent rester à leur place… "

Certains vont même plus loin: " Si le président fait cela pour Jean-Pierre Detremmerie comme il l’a dit, et qu’il l’appréciait tellement, qu’il laisse sa place à des gens qui ont envie de se bouger ".

«Cela manque de communication»

Alors qu’en coulisses, un groupe, réunissant la Ville, l’IEG, les gens du Futuro, tente de trouver des solutions, les supporters pestent de ne pas avoir plus d’informations officielles. " On ne comprend pas le jeu de la direction. Que Lopez ne suive plus, voilà… C’est un financier. Mais il y a des Mouscronnois au conseil d’administration. Comment peuvent-ils voir leur image autant s’écorner en quelques années?Personne n’est irremplaçable… Donc on demande ce qui se cache derrière. Des cadavres?Mais s’il y a faillite, cela sortira… Où est le président Declerck alors que le club est en mode survie?

On nous a dit que s’il y avait appel, c’est qu’il y avait du concret. Mais on n’a rien… S’il n’y a aucun espoir, qu’on nous le dise clairement. Qu’on puisse se préparer au pire. Et s’il y a quelque chose, qu’on nous dise que cela avance. On ne veut pas être dans le secret des Dieux. Mais juste qu’on nous tienne au courant. Le gros problème ici, c’est qu’il n’y a aucune communication . On ne veut pas grand-chose, juste plus de transparence. Qu’on arrête de nous dire des conneries. On veut la vérité ".

«Si Westerlo peut le faire, pourquoi pas nous?»

Malgré leurs inquiétudes, les supporters veulent encore croire à une reprise. " Si un club comme Westerlo a pu le faire, pourquoi pas nous? Il y a du potentiel ici. Le Futuro se relève depuis deux ans. Sportivement, on a un très bon groupe et un bon staff. Les gens dans les bureaux se sont battus pour que les matchs aient encore lieu. Si on avait de telles personnes à la direction, le club se porterait bien mieux. Le souci ici, c’est l’impression qu’il n’y a plus de capitaine à la barre… Il y a besoin d’un guide! À cause de cela, notre image s’est écornée au fil des années et on le paye. Les gens n’ont plus envie d’investir à Mouscron à cause de cela. C’est la conséquence de toute la politique des dernières années. Mais on est certain qui si on parvient à repartir à zéro, sur une base saine, les sponsors pourront revenir. Il y a un tissu économique et local qui est bien présent. Avant, il y avait le Business 216 qui fonctionnait bien avec des représentants de différentes sociétés. Mais tout cela a disparu… "

Même au niveau public, le potentiel semble présent. " Certains ne viennent plus au stade. Mais ce n’est pas à cause du sportif. C’est à cause de tout ce qui se passe autour… Cela dégoûte à force. On n’arrive plus à s’identifier au club pour l’instant. Mais avec un projet clair, un organigramme clair, beaucoup sont prêts à revenir. On est même prêt à avoir moins d’ambition. Si on nous dit qu’on reste en D1Bpendant quelques années le temps de se refaire financièrement, en se basant sur quelques jeunes de notre centre, on n’est pas contre. Que du contraire! On serait même là en repartant de plus bas. Mais ce serait trop problématique pour le Futuro… "

En cas de nouveaux projets, plusieurs passionnés seraient même prêts à s’investir sous forme de socios. " Avec un abonnement un peu plus cher par exemple. Cela nous donnerait l’opportunité de nous impliquer plus pour notre club. On pourrait, par exemple, avoir un représentant au conseil d’administration. Finalement, on en revient toujours au même. On aimerait juste plus de transparence et de communication ".

Chaque jour qui passe, l’espoir s’aménuise. Mais les aficionados croiseront les doigts jusqu’au bout. Comme ils le chantent: " Ho Royal Mouscron, partout toujours, nous serons là ".