Marvin, la pause a-t-elle permis au groupe de se régénérer?

Je l’espère mais j’ai un peu de mal à vous répondre car je me suis réentraîné juste mercredi après avoir été malade une semaine. Ajoutez ce qui vient d’arriver à Axel, c’est difficile! Les quinze jours de repos ont fait du bien mais ce sera aussi une arme à double tranchant car on perd un peu le rythme.

Tournai sera-t-il au tour final?

Je l’espère. L’équipe fera tout pour. C’était l’objectif principal annoncé en début de saison, et ne pas le réaliser serait un échec. On doit gagner malgré les contretemps… Mais ne me demandez pas un pourcentage de chance parce qu’il y a tellement de paramètres qui interviennent. Ça dépendra de l’implication, et de ce côté, je suis plutôt rassuré.

Depuis Namur, on a l’impression que le ressort s’est un peu distendu avec deux nuls tristounets à Ath et contre Tertre…

Je ne rappellerai pas le péno scandaleux accordé aux Borains. L’arbitre n’a même pas su dire pour quelle raison il l’a donné. Lorsque vos adversaires vous disent qu’ils sentent que le ref leur est favorable et qu’ils vont jouer le coup dans le rectangle, ça veut tout dire. Je crois que la défaite à Namur a fait mal dans un match où on n’était pas en dessous mais on a concédé l’égalisation alors qu’il y avait faute sur Pio – ça peut valoir rouge et son opposant n’a rien reçu! – on a l’impression que le sort s’acharne à nouveau contre nous. Avouons que les prestations individuelles après ce match ont été moins bonnes. Pas une question d’envie mais on a été moins bons… Il faut savoir le reconnaître.

Tamines reste sur deux défaites à domicile et deux nuls à l’extérieur, c’est plutôt bon signe…

Pfff… Je ne sais pas parce que j’ai l’impression que quand les adversaires jouent contre nous, c’est double prime! Ils cherchent toujours le match référence. C’est ce que j’entends dire en tout cas. Si une équipe est en manque de résultats, elle attend gentiment de nous défier pour se relancer et pour effacer l’ardoise! Quand je vois la remontada de Schaerbeek, je me dis que tous les matches seront compliqués même s’il n’en reste que deux. Dimanche, il faudra prendre la rencontre au sérieux dès le début, ne pas laisser Tamines entrer dans la partie. C’est souvent ce qu’on fait sans trop concéder grand-chose avant – je vais le dire crûment! – qu’un événement débile, un penalty ou une petite erreur individuelle ne nous porte préjudice.

Le petit terrain par contre ne va pas vous aider…

À cette époque-ci, ils ne sont plus en bon état – je parle aussi du nôtre un peu délaissé – donc même si l’on préfère jouer au foot, on s’adaptera si on ne sait plus le faire.

Sans compter la pression qu’il faudra gérer vu le statut et les objectifs du club…

Elle est présente depuis Namur. On ne stresse pas avant l’événement, plutôt quand on y est. Pour le moment, je ne ressens rien si ce n’est beaucoup de joueurs appliqués. L’intensité des entraînements est bonne. À part les absents, tout le monde est prêt à défendre sa chance. Les remplaçants vont devoir simplement prouver qu’ils peuvent prendre le relais. Même si les automatismes feront défaut.