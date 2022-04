Acren va respecter Verlaine et prépare la prochaine saison

Alors qu’il reste deux matchs à jouer, il est quasiment assuré que la Real terminera son championnat en 9eposition car elle compte quatre points de retard sur Hamoir (8e) et 6 d’avance sur Jette (10e). Une place qui ne correspond pas réellement aux qualités du groupe. Mais la mauvaise passe de cinq à six semaines, en ce début d’année, aura eu raison des ambitions. On ne refera pas le passé et les Camomilles ont encore deux chances de montrer leur véritable valeur. Cela débute par un déplacement à Verlaine dimanche, une équipe qui se bat pour son maintien. Comme Givry il y a quinze jours et cela leur avait plutôt bien réussi. " Cela a fait du bien de renouer avec la victoire , avoue Fabrice Milone. Cela met du baume au cœur et cela facilite toujours le travail en semaine. On a connu deux belles séances mardi et jeudi. Avec de la présence et beaucoup d’envie. On a envie de finir proprement notre saison. Si on respecte Verlaine et qu’on joue à notre niveau, cela devrait passer. Après, on espère finir en feu d’artifice en tentant de faire tomber La Louvière chez nous. Si on veut encore atteindre notre objectif des neuf points, on n’a plus de choix. Il nous faut deux victoires ".