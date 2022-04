Les Mouscronnoises ne le mériteraient pas

Toujours en lice pour le titre de championnes de P2, même si le voisin herseautois reste le mieux placé, les filles d’Émilie Vanardois sont assurées de finir au moins deuxièmes. Une position qui valide leur ticket pour la montée en P1. Ascension juste méritée au regard des beaux progrès réalisés par le groupe hurlu et du jeu proposé. Mais les soucis rencontrés par leur club au niveau financier, avec une licence pro qui lui est refusée, et des rumeurs de faillite pourraient remettre en question le travail réalisé. Avouons que ce serait cruel, l’équipe féminine étant si éloignée de ces problèmes extra-sportifs qui minent un Excel qui, assurément, ne se rend compte de la richesse de sa base, c’est-à-dire ses équipes de jeunes et sa formation féminine, dont le plaisir du jeu a même réussi à enchanter tous ses adversaires. "Pour l’instant, on ne sait pas ce qui pourrait nous arriver. Normalement, ce qui se passe au niveau de la licence du club n’a pas un impact direct sur nous (NDLR: pas si le club rétrograde juste en foot amateur; mais bien s’il met carrément la clé sous le paillasson) . J’espère que l’on sera épargné", croise les doigts la coach Émilie Vanardois.

En attendant, place au sportif et à l’avant-dernière journée ce samedi. Les Hurlues se rendent à Baudour. Une victoire amènerait Herseaux à attendre le dernier match afin de s’assurer du titre. Une RUSH qui va à Biévène ce week-end. À 15h aussi, on a Templeuve qui reçoit Espanola et Flobecq en fera de même avec Hensies. Wez accueille Havinnes B à 17h, alors qu’une heure plus tard, derby à la REAL entre Acrenoises et Athoises.